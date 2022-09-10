Son dakika haberleri... Diyarbakır'da komşu esnaflar arasında silahlı kavga: 3 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Diyarbakır'da komşu esnaflar arasında silahlı kavga: 3 yaralı

10.09.2022 19:05
Son dakika haberleri... Diyarbakır'da komşu esnaflar arasında silahlı kavga: 3 yaralı

Gelen son dakika haberlerine göre DİYARBAKIR'da, aynı mahallede esnaflık yapan iki komşu arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

DİYARBAKIR'da, aynı mahallede esnaflık yapan iki komşu arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi'ndeki Şehit Ali Gaffar Okkan Akademi Lisesi önünde meydana geldi. İddiaya göre, aynı mahallede, isimleri öğrenilemeyen elektrikçi ile bakkal işleten komşusu arasında kavga çıktı. Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların tedavileri sürerken, olaya karışanların yakalanması için polisin çalışması devam ediyor.


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Kaynak: DHA

Ali Gaffar Okkan, Yenişehir, kavga, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Diyarbakır'da komşu esnaflar arasında silahlı kavga: 3 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Diyarbakır'da komşu esnaflar arasında silahlı kavga: 3 yaralı - Son Dakika
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