Son dakika haberleri! Diyarbakır'da korona virüs vakası taşıyan ambulans kaza yaptı - Son Dakika

Diyarbakır'da korona virüs vakası taşıyan ambulans kaza yaptı.

Olay, Diyarbakır- Elazığ yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 21 HA 323 plakalı ambulans korona virüs vakası nakil ederken kavşakta 06 BP1383 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada maddi hasar meydana gelirken, korona virüs vakası başka bir ambulans ile hastaneye sevk edildi. Kazayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR