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Diyarbakır'da okula silahla gelen lise öğrencisi intihar etti - Son Dakika

Diyarbakır'da okula silahla gelen lise öğrencisi intihar etti

24.12.2021 23:09

Diyarbakır'da okula silahla gelen lise öğrencisi intihar etti Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde 16 yaşındaki lise öğrencisi okula götürdüğü silahla intihar etti.

Diyarbakır'da okula silahla gelen lise öğrencisi intihar etti

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde 16 yaşındaki lise öğrencisi okula götürdüğü silahla intihar etti.

Olay, sabah saatlerinde Bismil Fatih Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. Edinen bilgiye göre, ders saatinde hocasından lavaboya gideceğini söyleyerek sınıftan çıkan 11. sınıf öğrencisi 16 yaşında ki Reyhan Dilekçi, sınıftan çıktıktan 5 dakika sonra sınıfın kapısının önünde koridorda çantasında taşıdığı silahı başına dayayarak intihar etti. Silah sesiyle sınıfta çıkan öğrenci ve hocası genç kızı kanlar içinde yerde buldu. Okul idaresi, durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Genç kız, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Bismil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen genç kız kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olaydan dolayı öğrenciler eve gönderilirken, olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik şeridini oluşturarak incelemede bulundu. Okulda silahla intihar eden genç kız arkadaşlarına kendini öldüreceğini söylediğini ancak arkadaşları bunu ciddiye almadıklarını öğrenilirken, silah Cevdet Altındağ adına ruhsatlı olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili savcılık soruşturma başlattı. İfadeleri alınan genç kızın arkadaşları gözyaşlarına hakim olamadı.

Diyarbakır'da okula silahla gelen lise öğrencisi intihar etti
Diyarbakır'da okula silahla gelen lise öğrencisi intihar etti
Diyarbakır'da okula silahla gelen lise öğrencisi intihar etti
Diyarbakır'da okula silahla gelen lise öğrencisi intihar etti
Diyarbakır'da okula silahla gelen lise öğrencisi intihar etti
Diyarbakır'da okula silahla gelen lise öğrencisi intihar etti
Diyarbakır'da okula silahla gelen lise öğrencisi intihar etti

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Anadolu Lisesi, Diyarbakır, İntihar, Fatih, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Diyarbakır'da okula silahla gelen lise öğrencisi intihar etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Diyarbakır'da okula silahla gelen lise öğrencisi intihar etti - Son Dakika
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