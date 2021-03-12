Son dakika gündem: Diyarbakır'da 'mavi' ısrarı; 2 bin 500 iş yeri açılırken, denetimler arttı - Son Dakika

Son dakika gündem: Diyarbakır'da 'mavi' ısrarı; 2 bin 500 iş yeri açılırken, denetimler arttı

12.03.2021 11:09

Son dakika haberler... Diyarbakır'da 'mavi' ısrarı; 2 bin 500 iş yeri açılırken, denetimler arttıDİYARBAKIR'ın 'düşük riskli il' olması dolayısıyla koronavirüs risk haritasına göre, mavi kategoride yer almasının ardından kontrollü normalleşme döneminde, 2 bin 500 iş yerinde yeniden hizmet verilmeye başlandı.

Diyarbakır'da 'mavi' ısrarı; 2 bin 500 iş yeri açılırken, denetimler arttı

DİYARBAKIR'ın 'düşük riskli il' olması dolayısıyla koronavirüs risk haritasına göre, mavi kategoride yer almasının ardından kontrollü normalleşme döneminde, 2 bin 500 iş yerinde yeniden hizmet verilmeye başlandı. Kentte artırılan denetimlere esnaf odaları da dahil oldu. Diyarbakır Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Alican Ebedinoğlu, kısıtlamalar nedeniyle evlerine kapanan 10 bin personelin normalleşmeyle işlerine döndüğünü belirterek, "Biz halkımızla esnafımızla hareket edebilirsek bunun üstesinden geliriz ve mavide kalmaya devam ederiz. Kısıtlamaların kalkmasıyla tüketim yüzde 20- 30 arttı. İnşallah birlikte bu illetten kurtuluruz" dedi.

Türkiye'de koronavirüs risk haritasında, düşük riskli iller arasında mavi renk kategoride yer alan Diyarbakır'da; kontrollü normalleşmeyle birlikte restoran, kafe, pastane ve kıraathane gibi yaklaşık 2 bin 500 işletme, yüzde 50 kapasiteyle hizmet vermeye başladı. Uzun süredir kapalı olan işletmelerin açılmasıyla evlerinde oturan yaklaşık 10 bin kişilik personel de yeniden işbaşı yaptı. Kentin düşük risk kategorisindeki mavi rengini koruması için denetimler sıklaştırılırken, esnaf odaları da denetime dahil oldu. Sahaya çıkan oda ve birlik başkanları ile üyeler, esnafa koronavirüs tedbirlerine uymaları konusunda uyarıda bulundu.

'EL BİRLİĞİYLE BU İLLETTEN KURTULURUZ'

DESOB Başkanı Alican Ebedinoğlu, kontrollü normalleşmeyle birlikte kentte hareketlilik yaşandığını ve mavi rengin korunması için 1 haftadır sahada olduklarını söyledi. Esnafın zor günler geçirdiğini anlatan Ebedinoğlu, "Geçen hafta açılmayla birlikte hareketlilik yaşandı. Şu anda işletmelerimiz yarı kapasiteyle de olsa açıldı. Bütün esnafımız büyük emek harcadı. Çok şükür, şu anda mavi olarak görünüyoruz ama bizlere çok iş düşüyor. Biz esnaf ve sanatkarlar birliği olarak bağlı bütün odalarımız, yöneticilerimizin tümü son 1 haftadır sahadayız. Tek tek esnafın kapısını çalarak uyarıda bulunuyoruz. Hem müşterilerini uyarmaları adına hem de kurallara uymaları adına ciddi bir çaba içerisindeyiz. Maviden sarıya dönersek sarıdan da kırmızıya kadar gitme riskiyle gerçekten karşı karşıyayız. Esnafımız bunun bilinciyle hem çalışıyor hem de bu bilinç içinde hareket ediyor. Onun için biz sıkı tedbirler almaya devam edeceğiz. Buna sadece esnafımızın değil vatandaşımızın da ciddi anlamda katkısının olması gerekiyor. Esnafımızın uyarısına vatandaşımızın da dikkat etmesi lazım. Alışveriş yaparken, yemeğini yerken, otururken, kurallara riayet etmesi gerekiyor. Çünkü bazen esnafımız zor durumda kalıyor. Uyarmak zorunda kalıyor, tepkilerle karşı karşıya kalıyoruz. Biz el birliğiyle bütün halkımızla esnafımızla ancak birlikte hareket edebilirsek bunun üstesinden geliriz ve mavide kalmaya devam ederiz. İnşallah hep birlikte bu illetten de kurtuluruz" diye konuştu.

'KISITLAMALARIN KALKMASIYLA TÜKETİM YÜZDE 30 ARTTI'

Kısıtlama sürecinde 2 bin 500'ün üzerinde esnafın kapalı kaldığını hatırlatan Ebedinoğlu, "3 Mart'taki normalleşmeyle birlikte yüzde 90'ı açıldı. Kayıtsızları da hesapladığımız zaman bir işletmede 8 ile 12 arasında ortalama çalışanımız var. Onun için bu insanların yüzde 30'u ancak işine geri dönebildi. İşletmelerimizin desteklenmesi gerekiyor. İşletmelerimiz ortalama yüzde 30 kapasiteyle çalışıyor. Kısıtlamaların kalkmasıyla tüketim, yüzde 20 ile 30 arasında arttı. Bu açılmayla birlikte bir hareketlilik var ama vatandaşta da kaygı var. İnsanlar rahat gidip bir lokantada, bir restoranda oturamıyor. Haklı olarak kaygı ve korku var. Esnafın ayakta kalabilmesi için yeni bir paketin, yeni bir desteğin özellikle hizmet sektörüne verilmesi gerekiyor. Maviyi devam ettirebilirsek, vaka sayılarında da düşüş yaşanırsa mutlaka insanlara bir güven gelecek ve bu işletmelerimiz tam kapasite çalışmaya başlayacaklardır" dedi.

Uzun süre sonra iş yerini açan esnaf da temennilerinin, 'mavi' iller arasında kalmaya devam etmek olduğunu söyledi.

Son dakika gündem: Diyarbakır'da 'mavi' ısrarı; 2 bin 500 iş yeri açılırken, denetimler arttı
Son dakika gündem: Diyarbakır'da 'mavi' ısrarı; 2 bin 500 iş yeri açılırken, denetimler arttı
Son dakika gündem: Diyarbakır'da 'mavi' ısrarı; 2 bin 500 iş yeri açılırken, denetimler arttı
Son dakika gündem: Diyarbakır'da 'mavi' ısrarı; 2 bin 500 iş yeri açılırken, denetimler arttı
Son dakika gündem: Diyarbakır'da 'mavi' ısrarı; 2 bin 500 iş yeri açılırken, denetimler arttı
Son dakika gündem: Diyarbakır'da 'mavi' ısrarı; 2 bin 500 iş yeri açılırken, denetimler arttı
Son dakika gündem: Diyarbakır'da 'mavi' ısrarı; 2 bin 500 iş yeri açılırken, denetimler arttı
Son dakika gündem: Diyarbakır'da 'mavi' ısrarı; 2 bin 500 iş yeri açılırken, denetimler arttı
Son dakika gündem: Diyarbakır'da 'mavi' ısrarı; 2 bin 500 iş yeri açılırken, denetimler arttı
Son dakika gündem: Diyarbakır'da 'mavi' ısrarı; 2 bin 500 iş yeri açılırken, denetimler arttı
Son dakika gündem: Diyarbakır'da 'mavi' ısrarı; 2 bin 500 iş yeri açılırken, denetimler arttı
Son dakika gündem: Diyarbakır'da 'mavi' ısrarı; 2 bin 500 iş yeri açılırken, denetimler arttı

Esnaf ve Sanatkarlar, Diyarbakır, Türkiye, Esnaf, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Diyarbakır'da 'mavi' ısrarı; 2 bin 500 iş yeri açılırken, denetimler arttı - Son Dakika


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