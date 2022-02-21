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Son dakika haberleri: Diyarbakır'da metruk evin çöken duvarının altında kalan çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika

Son dakika haberleri: Diyarbakır'da metruk evin çöken duvarının altında kalan çocuk hayatını kaybetti

21.02.2022 09:43
Son dakika haberleri: Diyarbakır'da metruk evin çöken duvarının altında kalan çocuk hayatını kaybetti

Son dakika habere göre Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde metruk evin çöken duvarının altında kalan 10 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde metruk evin çöken duvarının altında kalan 10 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

Yeşil Mahallesi'ndeki metruk eve giren Mert Davulcu, çöken duvarın altında kaldı.

Yakınları tarafından Çınar Devlet Hastanesi'ne götürülen Davulcu'nun hayatını kaybettiği belirlendi.

Çocuğun cenazesi Eski Mahalle'deki mezarlıkta toprağa verildi.

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Diyarbakır, Çınar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Diyarbakır'da metruk evin çöken duvarının altında kalan çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri: Diyarbakır'da metruk evin çöken duvarının altında kalan çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika
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