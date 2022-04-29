DİYARBAKIR'DA MİNİBÜS DEVRİLDİ 11 YARALI - Son Dakika
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DİYARBAKIR'DA MİNİBÜS DEVRİLDİ 11 YARALI

29.04.2022 20:13

Silvan karayolunda, minibüsün devrilmesi sonucu 4'ü ağır 11 kişi yaralandı.

Silvan karayolunda, minibüsün devrilmesi sonucu 4'ü ağır 11 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Diyarbakır- Silvan karayolunun 33'üncü kilometresinde bulunan kırsal Alabal köyü civarında meydana geldi. Plakası ve sürücüsü öğrenilmeyen bir minibüs, kent merkezine doğru seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Yan yatan minibüse yoldan geçen sürücüler yardım etti. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine ambulans, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yaralılara müdahale etti. 4'ü ağır 11 yaralı olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki çeşitli hastanelere sevk edildi. Yan yatan minibüs, jandarma ekiplerinin çalışması sonrasında bölgeye çağrılan çekiciyle kaldırıldı. Jandarmanın araştırmasının devam ettiği kazada yaralanan 4'ü ağır 11 yaralının hastanedeki tedavisi sürüyor. (DHA)

DİYARBAKIR'DA MİNİBÜS DEVRİLDİ 11 YARALI
DİYARBAKIR'DA MİNİBÜS DEVRİLDİ 11 YARALI
DİYARBAKIR'DA MİNİBÜS DEVRİLDİ 11 YARALI
DİYARBAKIR'DA MİNİBÜS DEVRİLDİ 11 YARALI
DİYARBAKIR'DA MİNİBÜS DEVRİLDİ 11 YARALI
DİYARBAKIR'DA MİNİBÜS DEVRİLDİ 11 YARALI

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Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: DİYARBAKIR'DA MİNİBÜS DEVRİLDİ 11 YARALI - Son Dakika
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