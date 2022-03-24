Son dakika haberleri... Diyarbakır'da sanayi sitesinde patlama: 15 yaralı (1) - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Diyarbakır'da sanayi sitesinde patlama: 15 yaralı (1)

24.03.2022 09:51
Son dakika haberleri... Diyarbakır'da sanayi sitesinde patlama: 15 yaralı (1)

Son dakika gündem haberine göre DİYARBAKIR'da 3'üncü Sanayi Sitesi'ndeki bir iş yerinde meydana gelen patlamada 15 kişi yaralandı.

DİYARBAKIR'da 3'üncü Sanayi Sitesi'ndeki bir iş yerinde meydana gelen patlamada 15 kişi yaralandı.

Diyarbakır- Şanlıurfa yolu üzerinde bulunan 3'üncü Sanayi Sitesi'nde sabah saatlerinde bir iş yerinde gaz sıkışması nedeniyle patlama meydana geldi. Patlamada 15 kişi yaralandı.  İhbar üzerine bölgeye sağlık, UMKE, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılırken, bazılarının durumunun ağır olduğu belirtildi.


Son dakika haberleri... Diyarbakır'da sanayi sitesinde patlama: 15 yaralı (1)
Son dakika haberleri... Diyarbakır'da sanayi sitesinde patlama: 15 yaralı (1)
Son dakika haberleri... Diyarbakır'da sanayi sitesinde patlama: 15 yaralı (1)
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Son Dakika! Diyarbakır 3. Sanayi Sitesi'nde patlama! Çok sayıda ekip bölgede, yaralılar var! Son Dakika! Diyarbakır 3. Sanayi Sitesi'nde patlama! Çok sayıda ekip bölgede, yaralılar var! Son dakika gündem: Diyarbakır'da sanayi sitesinde bir iş yerinde patlama meydana geldi Son dakika gündem: Diyarbakır'da sanayi sitesinde bir iş yerinde patlama meydana geldi

Diyarbakır, Patlama, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Diyarbakır'da sanayi sitesinde patlama: 15 yaralı (1) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Diyarbakır'da sanayi sitesinde patlama: 15 yaralı (1) - Son Dakika
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