Son dakika haberleri! Diyarbakır'da sebze ve meyve halinde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde bulunan sebze ve meyve halinde çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Bağcılar Mahallesi'ndeki sebze ve meyve halinde plastik kasaların bulunduğu bölümde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangının kısa sürede büyümesi üzerine olay yerine Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri yönlendirildi. Polis ve sağlık ekipleri de bölgeye sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

Yangın nedeniyle 3 iş yeri zarar gördü.