Üye Girişi
Diyarbakır'da şehit aileleri derneğinden Akşener ve Türkkan hakkında suç duyurusu - Son Dakika

Diyarbakır'da şehit aileleri derneğinden Akşener ve Türkkan hakkında suç duyurusu

08.11.2021 11:54

Diyarbakır'da şehit aileleri derneğinden Akşener ve Türkkan hakkında suç duyurusu Türkiye Harp Malülü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Diyarbakır Şube Başkanı Reşit Can: "Bu topraklarda ellerini kollarını sallayarak rahat dolaşıyorlar ise şehitlerin verdiği bedelin hatırınadır" İYİ...

Diyarbakır'da şehit aileleri derneğinden Akşener ve Türkkan hakkında suç duyurusu

Türkiye Harp Malülü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Diyarbakır Şube Başkanı Reşit Can:

"Bu topraklarda ellerini kollarını sallayarak rahat dolaşıyorlar ise şehitlerin verdiği bedelin hatırınadır"

DİYARBAKIR - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Milletvekili Lütfü Türkkan hakkında suç duyurusunda bulunan Türkiye Harp Malülü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Diyarbakır Şube Başkanı Reşit Can, "Kendileri bugün Türkiye toprakları üzerinde rahat gezip vekillik yapabiliyorlarsa şehidimin verdiği bedelin hatırına gezebiliyordur" dedi.

İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan'ın Bingöl'de bir şehit yakınına söylediği küfürlü sözlere tepkiler devam ederken, Türkiye Harp Malülü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Diyarbakır Şube Başkanı Reşit Can ve dernek yöneticileri İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 29 Ekim 2021 Siirt programı ve Milletvekili Lütfü Türkkan'ın 5 Kasım 2021 tarihinde Bingöl'de şehit yakınına yönelik hakareti hakkında suç duyurusunda bulundu. Türkiye Harp Malülü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Diyarbakır Şube Başkanı Reşit Can ve dernek yöneticileri ve üyeleri, suç duyurusunun ardından açıklama yaptı.

"Şehit ailemize yapılan küfrü, bütün şehit ailelerimize karşı yapılmış olarak kabul ediyoruz"

Diyarbakır Adliyesi önünde toplanan şehit aileleri adına açıklamalarda bulunan Türkiye Harp Malülü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Diyarbakır Şube Başkanı Reşit Can, "5 Kasım 2021 tarihinde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in programı sırasında İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın şehit ailemizin haklı olarak tepkisini ortaya koyduğu sırada, şehit ailesinin boynuna sarılarak hakaret etmesi ve küfür etmesini şiddet ile nefretle kınıyoruz. Sadece o şehit ailemize karşı yapılan küfrü bütün şehit ailelerimize karşı yapılmış olarak kabul ediyoruz. İYİ Parti Genel Başkanı Siirt'te bir esnaf ziyareti sırasında kendisine, 'Burası Kürdistan'dır, burada ne işiniz var' denildiğinde Meral Akşener kendisi o şahısa cevap vermiş olsaydı onun milletvekili bugün bu harekette bulunmazdı. Kendileri bugün Türkiye toprakları üzerinde rahat gezip vekillik yapabiliyorlarsa şehidimin verdiği bedelin hatırına gezebiliyordur" dedi.

"Hiçbir şehit ailemiz sahipsiz değildir"

Kutsal vatan topraklarının şehitlerin kanıyla sulandığını aktaran Can, "Hiçbir şehit ailemiz sahipsiz değildir, bunu herkesin bilmesini isteriz. İYİ Parti milletvekili adalete havale ediyoruz. Bizler adliyede suç duyurunda bulunduk. Suç işlendiğini, gerekli yasal işlemlerin yapılması için dava dilekçemizi içeriye vererek adalete teslim ettik. Rabbım bütün şehitlerimize rahmet eylesin, mekanları cennet olsun. Gazilerimize de Allah acil şifalar versin" diye konuştu.

Yapılan açıklamanın ardından Türkiye Harp Malülü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Diyarbakır Şube Başkanı Reşit Can ve dernek yönetici ile üyeleri İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Milletvekili Lütfü Türkkan hakkında hazırladıkları suç duyurusu dilekçesini cumhuriyet savcılığına teslim etti.

Diyarbakır'da şehit aileleri derneğinden Akşener ve Türkkan hakkında suç duyurusu
Diyarbakır'da şehit aileleri derneğinden Akşener ve Türkkan hakkında suç duyurusu
Diyarbakır'da şehit aileleri derneğinden Akşener ve Türkkan hakkında suç duyurusu
Diyarbakır'da şehit aileleri derneğinden Akşener ve Türkkan hakkında suç duyurusu
Diyarbakır'da şehit aileleri derneğinden Akşener ve Türkkan hakkında suç duyurusu

Milletvekili, Diyarbakır, İYİ Parti, Şehit, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Diyarbakır'da şehit aileleri derneğinden Akşener ve Türkkan hakkında suç duyurusu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

30 metrekarelik dükkanda dünyaya soba ihraç ediyor 12:44 30 metrekarelik dükkanda dünyaya soba ihraç ediyor 16 yaşındaki genç kız, TikTok'ta gördüğü işaret sayesinde kurtuldu 12:39 16 yaşındaki genç kız, TikTok'ta gördüğü işaret sayesinde kurtuldu Grup başkanvekilliği adayları arasında Erhan Usta, Ümit Dikbayır ve Yavuz Ağıralioğlu var 12:17 Grup başkanvekilliği adayları arasında Erhan Usta, Ümit Dikbayır ve Yavuz Ağıralioğlu var
Çip krizi sebebiyle Ford, Gölcük'teki fabrikasında üretime ara verdi 12:11 Çip krizi sebebiyle Ford, Gölcük'teki fabrikasında üretime ara verdi Evcil köpek diye aldılar tilki çıktı, komşunun bütün tavuklarını yediler 11:51 Evcil köpek diye aldılar tilki çıktı, komşunun bütün tavuklarını yediler Defne yağı geçim kaynağı oldu! Litresi 120 liradan satılıyor 11:40 Defne yağı geçim kaynağı oldu! Litresi 120 liradan satılıyor
Bomba iddia: Reytinglerde istenen başarıya ulaşamayan O Ses Türkiye final yapıyor 11:28 Bomba iddia: Reytinglerde istenen başarıya ulaşamayan O Ses Türkiye final yapıyor Son dakika: Borsa İstanbul 1594 puanla rekor kırdı 10:45 Son dakika: Borsa İstanbul 1594 puanla rekor kırdı

Son Dakika Haberleri
12:43 30 metrekarelik dükkanda dünyaya soba ihraç ediyor
12:41 Pakistan Bilim ve Teknoloji Bakanı Atıf Khan: E-devlet sistemini ülkemize getirmek için Türkiye ile iş birliği yapmak istiyoruz
12:39 16 yaşındaki genç kız, TikTok'ta gördüğü işaret sayesinde kurtuldu
12:34 Son dakika magazin haberleri! 08.11.2021
12:16 Grup başkanvekilliği adayları arasında Erhan Usta, Ümit Dikbayır ve Yavuz Ağıralioğlu var
12:12 Hikmet Karaman, Fenerbahçe hocasına mı gönderme yaptı? Bu sözler çok tartışılacak
12:11 Çip krizi sebebiyle Ford, Gölcük'teki fabrikasında üretime ara verdi
12:02 Türkkan'ın küfür ettiği şehit yakını 500 bin liralık dava açıyor
11:52 Alkole ÖTV zammı geliyor! Fiyat artışı önümüzdeki günlerde etiketlere yansıyacak
11:51 Son dakika! Koronavirüse yakalanana Hakan Ural hastaneye kaldırıldı
G.Saray'ın paraları havaya uçuyor! Aytaç Kara'ya 45 dakika için 6 milyon lira G.Saray'ın paraları havaya uçuyor! Aytaç Kara'ya 45 dakika için 6 milyon lira         
13:03
Pakistan Bilim ve Teknoloji Bakanı Atıf Khan: E-devlet sistemini ülkemize getirmek için Türkiye ile iş birliği yapmak istiyoruz Pakistan Bilim ve Teknoloji Bakanı Atıf Khan: E-devlet sistemini ülkemize getirmek için Türkiye ile iş birliği yapmak istiyoruz         
12:41
Yolcu otobüsü ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 11 yaralı Yolcu otobüsü ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 11 yaralı         
12:18
Hikmet Karaman, Fenerbahçe hocasına mı gönderme yaptı? Bu sözler çok tartışılacak Hikmet Karaman, Fenerbahçe hocasına mı gönderme yaptı? Bu sözler çok tartışılacak         
12:12
Türkkan'ın küfür ettiği şehit yakını 500 bin liralık dava açıyor Türkkan'ın küfür ettiği şehit yakını 500 bin liralık dava açıyor         
12:02
Son dakika! Koronavirüse yakalanana Hakan Ural hastaneye kaldırıldı Son dakika! Koronavirüse yakalanana Hakan Ural hastaneye kaldırıldı         
11:51
Model Dilara Kurşun, kendisini darp edip cinsel istismarda bulunan eski erkek arkadaşından şikayetçi oldu Model Dilara Kurşun, kendisini darp edip cinsel istismarda bulunan eski erkek arkadaşından şikayetçi oldu         
11:30
Trabzon-F.Bahçe maçındaki olay bu kez TFF 1. Lig'de yaşandı Trabzon-F.Bahçe maçındaki olay bu kez TFF 1. Lig'de yaşandı         
11:19
Hesabında 600 bin TL'yi görünce dili tutuldu: Benim için 10 saniyeliğine dünya durdu Hesabında 600 bin TL'yi görünce dili tutuldu: Benim için 10 saniyeliğine dünya durdu         
10:24
Kıdem tazminatı tavanı 9.100 liraya çıkıyor Kıdem tazminatı tavanı 9.100 liraya çıkıyor         
10:18
Rusya'dan itirafı: Bayraktar TB2 SİHA'yı durdurmak için 10 Pantsir hava savunma sistemi lazım Rusya'dan itirafı: Bayraktar TB2 SİHA'yı durdurmak için 10 Pantsir hava savunma sistemi lazım         
09:31
Belediyedeki sözde mahkeme, mahrem görüntüleri sızan çifti ilçeden kovdular Belediyedeki sözde mahkeme, mahrem görüntüleri sızan çifti ilçeden kovdular         
09:18
Farah Zeynep Abdullah saçlarını boyattı, yeni imajı hayranlarından tam not aldı Farah Zeynep Abdullah saçlarını boyattı, yeni imajı hayranlarından tam not aldı         
08:30
Meteoroloji'den uyarı: Sıcaklıklar hafta ortasında düşecek, Doğu Anadolu'da kuvvetli kar yağışı bekleniyor Meteoroloji'den uyarı: Sıcaklıklar hafta ortasında düşecek, Doğu Anadolu'da kuvvetli kar yağışı bekleniyor         
07:50
Prof. Dr. Tutkun'dan sis olarak görülen Prof. Dr. Tutkun'dan sis olarak görülen "smog"la ilgili korkutan uyarı: Kronik hastalarda erken ölümlere yol açabilir         
07:29
Cahit Özkan'dan asgari ücret açıklaması: Ekonomik sıkıntıları kaldıracak Cahit Özkan'dan asgari ücret açıklaması: Ekonomik sıkıntıları kaldıracak         
20:29
İşkenceye uğrayan köpeğin intikamını inek aldı İşkenceye uğrayan köpeğin intikamını inek aldı         
17:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2021 13:20:01. #1.13#
SON DAKİKA: Diyarbakır'da şehit aileleri derneğinden Akşener ve Türkkan hakkında suç duyurusu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement