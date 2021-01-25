Son dakika gündem: Diyarbakır'da şehit edilen Gaffar Okkan ve polis memurları törenle anıldı - Son Dakika

Son dakika gündem: Diyarbakır'da şehit edilen Gaffar Okkan ve polis memurları törenle anıldı

25.01.2021 11:53

Son dakika gündem haberi: Diyarbakır'da 20 yıl önce terör örgütü tarafından şehit edilen Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan ve 5 polis memuru için anma töreni düzenlendi.

Diyarbakır'da 20 yıl önce terör örgütü tarafından şehit edilen Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan ve 5 polis memuru için anma töreni düzenlendi.

Okkan ile polis memurları Mehmet Kamalı, Sabri Kün, Mehmet Sepetçi, Atilla Durmuş ve Selahattin Baysoy'u anmak üzere İl Emniyet Müdürlüğünce gerçekleştirilen tören, şehit edildikleri merkez Yenişehir ilçesi Sezai Karakoç Bulvarı'nda yapıldı.

Kur'an-ı Kerim okunan ve şehitler için dua edilen programda, gaziler, polis memurları, "Ali Gaffar" ismini taşıyan çocuklar ve vatandaşlar Şehitlik Anıtı'na karanfil bıraktı.

Bazı binaların balkonlarına ve camlarına Okkan'ın fotoğrafının asıldığı görüldü.

İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, programda yaptığı konuşmada, şehit Ali Gaffar Okkan ve silah arkadaşlarına Allah'tan rahmet diledi.

Yaman, "Gaffar Okkan ve tüm şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi de minnetle anıyoruz." dedi.

Şehidin ismini taşıyan gençlerden Ali Gaffar Ayverdi (20), Ali Gaffar Okkan ve 5 polis memuru için düzenlenen anma programlarına her yıl katıldığını söyledi.

Ayverdi, "Allah mekanını cennet eylesin. Büyüklerimizin anlattığına göre çok iyi bir insanmış ve çok seviyorlarmış. Ondan dolayı adımı Ali Gaffar bırakmışlar." diye konuştu.

Ali Gaffar Kaya da Okkan'ın şehit edildiği yıl dünyaya geldiğini ifade ederek, şehidin Diyarbakır için çok hizmetlerinin olduğunu ve halkın onu çok sevdiğini öğrendiğini belirtti.

Her yıl Diyarbakır'da düzenlenen anma programına katıldığını aktaran Kaya, daha önce de şehidin mezarının bulunduğu Sakarya'ya gittiğini ve kabri başında dua ettiğini kaydetti.

Son dakika gündem: Diyarbakır'da şehit edilen Gaffar Okkan ve polis memurları törenle anıldı
Son dakika gündem: Diyarbakır'da şehit edilen Gaffar Okkan ve polis memurları törenle anıldı
Son dakika gündem: Diyarbakır'da şehit edilen Gaffar Okkan ve polis memurları törenle anıldı
Son dakika gündem: Diyarbakır'da şehit edilen Gaffar Okkan ve polis memurları törenle anıldı

Polis Memuru, Diyarbakır, Polis, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Diyarbakır'da şehit edilen Gaffar Okkan ve polis memurları törenle anıldı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Sosyal deney sırasında söyledikleri yüreklere dokundu! Herkes bu çocuğu arıyor Kendini tanrı zanneden adam, babasının kesik başıyla sokaklarda dolaştı Başörtüsünü çıkardıktan sonra açılıp saçılan Hanife Gürdal, şimdi de mini etekli pozunu paylaştı 14 yaşındaki kıza yapılan iğrenç istismar "Anne beni en yakınından koruyamadın" notuyla ortaya çıktı CHP'li Aytuğ Atıcı'dan canlı yayına damga vuran sözler: Erdoğan gitsin diye canımı veririm Ankara kulislerini hareketlendiren iddia: Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı değil Başbakan olmak istiyor Gizli kamera görüntüleri, yatalak kadına şiddet uygulayan bakıcıyı ele verdi Uludağ'daki maskesiz mesafesiz parti görüntüleri, kısıtlamada evde kalan vatandaşların tepkisini çekti
Bakan Koca yeni aşamaya geçildiğini duyurdu! 80 yaş üzeri vatandaşların aşılanmasına başlanıyor Bakan Koca yeni aşamaya geçildiğini duyurdu! 80 yaş üzeri vatandaşların aşılanmasına başlanıyor         
12:40
Mesut Özil'in Fenerbahçe'den 3.8 milyon eurodan daha az kazanacağı kesinleşti Mesut Özil'in Fenerbahçe'den 3.8 milyon eurodan daha az kazanacağı kesinleşti         
12:11
Son Dakika: Esnaf ve sanatkarların faiz destekli kredilerinde 6 aylık taksitleri ertelenecek Son Dakika: Esnaf ve sanatkarların faiz destekli kredilerinde 6 aylık taksitleri ertelenecek         
11:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan için sadece Elazığ'da çıkan vişne mermerinden tespih yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan için sadece Elazığ'da çıkan vişne mermerinden tespih yaptı         
11:38
Boşanmak istediği kocası tarafından yüzü falçatayla kesilen Ukraynalı kadın: Cezaevinden erken çıkar diye çok korkuyorum Boşanmak istediği kocası tarafından yüzü falçatayla kesilen Ukraynalı kadın: Cezaevinden erken çıkar diye çok korkuyorum         
11:26
Telefonuna gelen mesajdaki linke tıkladı, hesabındaki 9 bin lirasından oldu Telefonuna gelen mesajdaki linke tıkladı, hesabındaki 9 bin lirasından oldu         
11:22
"Estetiğim yok" diyen Defne'yi gençlik fotoğrafları yalancı çıkarttı         
10:56
"Bahçeli'ye aşı yapan hemşire darbedildi" karikatürünü gerçekmiş gibi sunan Özlem Gürses özür diledi         
10:35
Profesör Profesör "Koronavirüsten daha tehlikeli" deyip uyardı: Yakın gelecekte hem içme hem de kullanma suyu sorunu yaşayacağız         
09:54
Süper Lig tarihine geçecek olay! Kendi kalesine gol atınca maç sonu vedalaşıp takımdan ayrıldı Süper Lig tarihine geçecek olay! Kendi kalesine gol atınca maç sonu vedalaşıp takımdan ayrıldı         
09:46
Kocasıyla yıllar önce birlikte çekildiği fotoğrafı gören kadın aldatıldığını zannedince eşini bıçakladı Kocasıyla yıllar önce birlikte çekildiği fotoğrafı gören kadın aldatıldığını zannedince eşini bıçakladı         
09:42
Ebru Polat dekoltesini eleştirip kendisine Ebru Polat dekoltesini eleştirip kendisine "Ortalık malı" diyen takipçisine fena patladı         
09:27
Nijerya'da Türk gemisine yapılan saldırı anı kamerada Nijerya'da Türk gemisine yapılan saldırı anı kamerada         
08:31
BBC'deki Türk turist İlker Kaleli! Ünlü oyuncunun sahneleri gündem oldu BBC'deki Türk turist İlker Kaleli! Ünlü oyuncunun sahneleri gündem oldu         
07:46
Kiracı 'Allah belanızı versin' yazılı not bırakıp evini yaktı, binayı dumanlar sardı Kiracı 'Allah belanızı versin' yazılı not bırakıp evini yaktı, binayı dumanlar sardı         
19:49
Birçok dizide oynayan Ercan Yalçıntaş sahte içkiden hayatını kaybetti Birçok dizide oynayan Ercan Yalçıntaş sahte içkiden hayatını kaybetti         
14:55
Vatandaşa Vatandaşa "Ekonomiyi kim daha iyi yönetir?" diye soruldu, Erdoğan açık ara fark attı         
13:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2021 12:53:07. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika gündem: Diyarbakır'da şehit edilen Gaffar Okkan ve polis memurları törenle anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei