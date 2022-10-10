DİYARBAKIR'DA SİLAHLI KAVGA 1 YARALI - Son Dakika
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DİYARBAKIR'DA SİLAHLI KAVGA 1 YARALI

10.10.2022 20:43

DİYARBAKIR'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, 1 kişi yaralandı.

DİYARBAKIR'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, 1 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Yenişehir ilçesi Lise Caddesi üzerinde meydana geldi. Husumetli iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada S.D., iki bacağına isabet eden kurşunlarla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. S.D.?ye ilk müdahalesi, yakındaki aile sağlığı merkezinde yapıldı. S.D., ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürüldü. Olaydan sonra kaçan şüphelilerin yakalanması için polis çalışma başlattı. (DHA)

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Kaynak: DHA

Yenişehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel DİYARBAKIR'DA SİLAHLI KAVGA 1 YARALI - Son Dakika

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SON DAKİKA: DİYARBAKIR'DA SİLAHLI KAVGA 1 YARALI - Son Dakika
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