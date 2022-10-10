Olay, akşam saatlerinde Yenişehir ilçesi Lise Caddesi üzerinde meydana geldi. Husumetli iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada S.D., iki bacağına isabet eden kurşunlarla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. S.D.?ye ilk müdahalesi, yakındaki aile sağlığı merkezinde yapıldı. S.D., ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürüldü. Olaydan sonra kaçan şüphelilerin yakalanması için polis çalışma başlattı. ( DHA )

Kaynak: DHA

Yenişehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › DİYARBAKIR'DA SİLAHLI KAVGA 1 YARALI - Son Dakika

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