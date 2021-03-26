Son dakika haberleri | Diyarbakır'da silahlı kavga: 3 yaralı

Son dakika haberler: Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde evde çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde evde çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Talaytepe Mahallesi Memur-Sen TOKİ Konutları'nda silahlı kavga olduğu ve yaralıların bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi. Belirlenen adrese ulaşan görevlilere evin kapısı açılmayınca Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerince kapı kırılarak içeri girildi. Evde silahla yaralandıkları belirlenen İlhan Ö, Cihan Ö. ve Fırat G, 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Adresteki aramada 3 tabanca ele geçirildi. Fırat G'nin evdekilere silahla saldırdığı, onların da karşılık vermesiyle 3 kişinin yaralandığı öne sürüldü.

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