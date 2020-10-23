Tarihi eser operasyonunda 3 zanlı suçüstü yakalandı - Son Dakika

Tarihi eser operasyonunda 3 zanlı suçüstü yakalandı

23.10.2020 11:41

Diyarbakır'da aralarında tarihi İncil ve tablonun da bulunduğu 26 eseri satmak isteyen 3 zanlı suçüstü yakalandı.

Diyarbakır'da aralarında tarihi İncil ve tablonun da bulunduğu 26 eseri satmak isteyen 3 zanlı suçüstü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde ikamet eden bazı kişilerin ellerinde bulundurdukları çeşitli eski eserleri 500 bin lira karşılığında satmak için müşteri aradıkları yönünde bilgi elde edildi.

Merkez Kayapınar ilçesi Bağcılar Mahallesi'nde, tarihi eserleri satmaya çalışan 3 kişi yakalandı.

Aramada eski İncil, tablo, 15 obje ve 9 sikke olmak üzere 26 tarihi eser ele geçirildi.

Ele geçirilen tarihi eserler muhafaza altına alınarak Müze Müdürlüğüne teslim edildi, 3 zanlı hakkında soruşturma başlatıldı.

Tarihi eser operasyonunda 3 zanlı suçüstü yakalandı
Tarihi eser operasyonunda 3 zanlı suçüstü yakalandı
Tarihi eser operasyonunda 3 zanlı suçüstü yakalandı
Tarihi eser operasyonunda 3 zanlı suçüstü yakalandı

Diyarbakır, Şanlıurfa, Jandarma, İncil, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tarihi eser operasyonunda 3 zanlı suçüstü yakalandı - Son Dakika

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