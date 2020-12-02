Son dakika haberleri | Diyarbakır'da tarihi mekanlar renk cümbüşü ile kartpostallık görüntüler oluşturdu - Son Dakika

Son dakika haberleri | Diyarbakır'da tarihi mekanlar renk cümbüşü ile kartpostallık görüntüler oluşturdu

02.12.2020 11:59

Son dakika habere göre - Diyarbakır'da tarihi mekanlar renk cümbüşü ile kartpostallık görüntüler oluşturdu Diyarbakır'da tarihi surlar, Dicle Nehri ve Hevsel Bahçelerinde renk cümbüşü yaşandı.

- Diyarbakır'da tarihi mekanlar renk cümbüşü ile kartpostallık görüntüler oluşturdu

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da tarihi surlar, Dicle Nehri ve Hevsel Bahçelerinde renk cümbüşü yaşandı. Görenlerin bir kez daha baktığı kartpostallık görüntüler, drone ile havadan da görüntülendi.

Diyarbakır'da sonbahar ayları nedeniyle sararan ve yaprak dökmeye başlayan ağaçlar Hevsel Bahçelerinde renk cümbüşü oluşturdu. Sarı ve yeşilin ağaçları süslediği alanda, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesine alınan tarihi Diyarbakır surlarının ve Hevsel Bahçelerinin Dicle Nehrine yansıması göz ziyafeti yaşattı. Sonbaharın tüm renklerinin bir alanda bulunduğu tarihi alana gelen vatandaşlar da cep telefonlarına sarılarak bu güzellikleri fotoğraflaştırdı. Ortaya çıkan manzara, drone ile havadan görüntülendi.

"Bir yanımızda surlar, tarih, diğer yanımızda Hevsel Bahçeleri"

Surlar ve Hevsel Bahçelerini gezerek arkadaşlarıyla birlikte fotoğraf çeken Serdar Akengin, doğa ve tarih ile iç içe olduklarını söyledi. Akengin, "Bir yanımızda surlar ile tarih diğer yanımızda Hevsel Bahçeleri, 12 bin yıllık geçmişi var Diyarbakır'ımızın. Biz de bu pandemi döneminde kaçıp sığınabilecek yerler arıyoruz, burası bunun için biçilmiş kaftan, gidip kapalı alanlarda oturamıyoruz salgın nedeniyle. Gelip burada arkadaşlarla yemeğimizi yedik, oturuyoruz. Düğün çekimlerimi bile burada yapmayı düşünüyorum, çok güzel ben buralara fazla gelmiyordum sonbaharda bu kadar güzelleştiğini daha önce görmemiştim. Yaprakların sarı ve kızıllığı gibi bir tarih var mı başka yerde" dedi.

"Dünyada eşi ve benzeri olmayan tek yer"

Fotoğraf çekmeye ve pandemi süresince kaçamak yaparak temiz hava almaya geldiğini kaydeden Ersan Sancar, dünyada eşi benzeri olmayan tek yerin Hevsel Bahçeleri, surlar ve Dicle Nehrinin bir arada olduğunu aktardı. Sancar, "Manzara süper, dünyada eşi ve benzeri olmayan tek yer. Hem tarih hem de doğa, temiz hava, özellikle pandemi döneminde kaçabileceğimiz nadir yerlerden biri. Bu güzelliği görmek için çok uzağa da gitmemize gerek yok, şehrin tam ortasında. Arkadaşlarımızla gelip açık alanda yemek yedik, sohbetimizi ettik. Renk cümbüşü, doğa ve surların iç içe olması bizi sevindiriyor. Hatıra fotoğraflarımız, özellikle düğünlerde gelip ziyaret ettiğimiz alan. Sürekli ziyaret ettiğimiz b ir yer ailecek fotoğraflarımızı çekip gideceğiz" diye konuştu.

Son dakika haberleri | Diyarbakır'da tarihi mekanlar renk cümbüşü ile kartpostallık görüntüler oluşturdu
Son dakika haberleri | Diyarbakır'da tarihi mekanlar renk cümbüşü ile kartpostallık görüntüler oluşturdu
Son dakika haberleri | Diyarbakır'da tarihi mekanlar renk cümbüşü ile kartpostallık görüntüler oluşturdu
Son dakika haberleri | Diyarbakır'da tarihi mekanlar renk cümbüşü ile kartpostallık görüntüler oluşturdu

Hevsel Bahçeleri, Diyarbakır, Drone, Dicle, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Diyarbakır'da tarihi mekanlar renk cümbüşü ile kartpostallık görüntüler oluşturdu - Son Dakika


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