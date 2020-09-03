Son dakika haberleri: Diyarbakır'da trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika

Diyarbakır'da iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, Diyarbakır - Şanlıurfa karayolu köprülü kavşak alt geçidinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 27 RG 863 plakalı otomobil 55 SN 997 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile 55 SN 997 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak durabildi. Bariyerlere çarpan araç hurdaya dönerken ismi öğrenilemeyen araç sürücüsü ise ağır yaralandı. Kazaya gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazaya karışan otomobiller olay yerine gelen çekici ile yoldan kaldırılırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı. - DİYARBAKIR