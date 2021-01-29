Son dakika haberleri: Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama - Son Dakika

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanan, satan ve sevkiyatını yapan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince şüphe üzerine durdurulan bir araçta 198,64 gram metamfetamin ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Araçtaki Y.A ve B.G. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı tutuklandı.
Kaynak: AA
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