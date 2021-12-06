- Eşini 25 yerden bıçakladı, çocuklarının boğazını kesti

Cinnet getiren baba ailesini delik deşik etti

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da kan donduran olay. Cinnet getiren baba, ailesini bıçak ve makasla delik deşik etti. Boğazını kestiği çocuklarından 1'i hayatını kaybederken 25 yerinden bıçakladığı eşi ve kızı ağır yaralandı.

Olay, bugün Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi 31. sokakta bulunan M.V. apartmanının 1. kattın da meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mahmut Bozkurt cinnet getirerek eline aldığı bıçak ve makasla ailesini saldırmaya başladı. Kanlar içerisinde kalan ailenin bağrışmalarını duyan komşuların haber vermesi üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edildi. 39 yaşındaki anne Sabika Bozkurt, 15 yaşındaki kızı Elif ve 18 yaşındaki oğlu Muhammet Semi Bozkurt'u kanlar içerisinde buldu. Yaralılara olay yerinde ilk müdahaleler yapılırken, 18 yaşındaki Muhammed Semi Bozkurt'un hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralı olan anne ve kızın hayati tehlikesi devam ettiği öğrenildi.

iki çocuk evden kaçarak hayatını kurtardı

Katil zanlısı, olay yerine gelen Kayapınar İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma büro amirliği ekipleri tarafından yakalandı. Evden kaçarak canını kurtaran iki kardeş, güvenlik güçleri tarafından karakola götürerek koruma altına aldı. Muhammet Semi'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Diyarbakır Adli Tıp Morguna kaldırıldı.

Cinayet Büro Ekiplerinin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.