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Son dakika haberi! DİYARBAKIR - Yasa dışı bahis operasyonunda 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

Son dakika haberi! DİYARBAKIR - Yasa dışı bahis operasyonunda 2 kişi tutuklandı

04.12.2021 12:09

Bir son dakika haberine göre Diyarbakır'da düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Diyarbakır'da düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, yasa dışı bahis ve bilişim suçlarından haklarında yakalama kararı ve kesinleşmiş hapis cezası olan şüphelilerin yakalanması amacıyla 20 adrese 1 Aralık'ta eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 9 şüpheli yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adli makamlara teslim edilen zanlılardan 2'si tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Son dakika haberi! DİYARBAKIR - Yasa dışı bahis operasyonunda 2 kişi tutuklandı
Son dakika haberi! DİYARBAKIR - Yasa dışı bahis operasyonunda 2 kişi tutuklandı

Emniyet Müdürlüğü, Diyarbakır, Aralık, Bahis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! DİYARBAKIR - Yasa dışı bahis operasyonunda 2 kişi tutuklandı - Son Dakika


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