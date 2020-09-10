Son dakika haberleri: Diyarbakır'da yılbaşından bugüne kadar 32 ton esrar yakalandı - Son Dakika

Jandarma Genel Komutanlığı, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca yılbaşından bugüne kadar 94 milyon kök kenevir bitkisi ile 32 ton esrar ele geçirildiğini bildirdi.

Jandarma Genel Komutanlığından yapılan açıklamada, Türkiye genelinde terörün kökünü kazıyıncaya kadar operasyonlarını sürdüren komutanlığın, terör örgütlerinin en önemli finans kaynağı olan uyuşturucu ile mücadeleye de azim ve kararlılıkla devam ettiği belirtildi.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca bu yılın başından itibaren icra edilen narko-terör operasyonları neticesinde, terör örgütü PKK'nın uyuşturucu ticaretinden elde ettiği gelir kaynaklarına büyük darbe vurulduğu ve vurulmaya da devam edildiği bildirilen açıklamada, yapılan 34 narko-terör operasyonunda jandarma asayiş, kaçakçılık, organize suçlarla mücadele ve istihbarat birimlerinin yanı sıra jandarma komando, jandarma özel harekat ve jandarma havacılık birliklerinin de topyekun mücadele anlayışıyla operasyonlara destek verdiği aktarıldı.

Açıklamada, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca yılbaşından bugüne kadar yapılan operasyonlarda, 94 milyon kök kenevir bitkisi, 175 bin kök skunk bitkisi, 32 ton esrar, 830 kilogram skunk, 4 el yapımı patlayıcı (EYP), 50 sığınak, 2 piyade tüfeği, 6 el bombası, 5 tabanca, 282 piyade tüfeği fişeği, 50 tüp ve çok sayıda yaşam malzemesi ile birlikte bir teröristin ölü, bir teröristin ise sağ ele geçirildiği kaydedildi.

"2 ton esrarın piyasa sürülmesi engellendi"

Operasyonlarda ele geçirilen 94 milyon kök kenevir bitkisinin imha edilmesi sonucunda 2 ton 162 kilogram toz esrarın piyasaya sürülmesine engel olunduğu vurgulanan açıklamada, bu miktardaki uyuşturucunun sokaklarda bir gramlık paketler halinde pazarlanması durumunda 2 milyar 162 milyon defa insanların zehirlenmesine sebep olmasının önüne geçildiği kaydedildi.

Açıklamada, özellikle 27 Ağustos ve 8 Eylül tarihlerinde yapılan operasyonlarda ele geçirilen yaklaşık 35 milyon kök kenevir bitkisinin tüm zamanların rekoru seviyesinde olduğu ifade edildi.

Bu operasyonlarda ilk defa kepçe ve dozer gibi iş makineleri de kullanılarak kenevir bitkilerinin kökten imha edildiği belirtildi.

Operasyonda, ilk defa uyuşturucu etkisi esrara göre çok daha yüksek olan skunk bitkisinin de ele geçirildiğine işaret edilen açıklamada, ayrıca terör örgütünün esrarın etkisini ve toplumdaki bağımlılık seviyesini artırmak için yeni kimyasal yöntemlere başvurduğunun da tespit edildiği ve engellendiği aktarıldı.

"Operasyonlarla Türkiye'nin prestiji artırıldı"

Açıklamada, narko-terör operasyonları sayesinde, sokaklarda ve okul önlerinde gençlerin zehirlenmesinin önüne geçilmesinin yanı sıra, terör örgütü PKK'nın esrar maddesini yasa dışı yollarla Avrupa ülkelerine sevk ederek piyasaya sürmesinin engellendiği, Avrupa ve dünya ülkeleri nezdinde Türkiye'nin prestijinin artırıldığı bildirildi.

Terörle mücadelenin en etkili yöntemlerinden birinin terörün finansmanının önlenmesi olduğu göz önüne alındığında, yapılan operasyonların terörle mücadeleye çok büyük katkısının bulunduğuna vurgu yapılan açıklamada, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca terör örgütü PKK'nın uyuşturucu ticaretinden sağladığı geliri engellemek ve bölgedeki terör örgütü mensupları ile işbirlikçilerini etkisiz hale getirmek maksadıyla narko-terör operasyonlarının ısrarla, azimle, kararlılıkla ve halkın desteği ile icra edileceği kaydedildi.