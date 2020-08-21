Son dakika haberleri... DİYARBAKIR HDP önündeki evlat nöbetinde 1 yıl geride kaldı-2 - Son Dakika

Son dakika haberleri... DİYARBAKIR HDP önündeki evlat nöbetinde 1 yıl geride kaldı-2

Son dakika haberine göre HDP önündeki evlat nöbetinde 1 yıl geride kaldıDİYARBAKIR'da geçen yıl 22 Ağustos'ta HDP il binası önünde oturma eylemi yapıp terör örgütü PKK tarafından kaçırılan oğlu Mehmet'e kavuşan Hacire Akar'ın çağrısıyla diğer ailelerin de örgüt tarafından kaçırılan çocukları için başlattığı eylemde 1...

HDP önündeki evlat nöbetinde 1 yıl geride kaldı

DİYARBAKIR'da geçen yıl 22 Ağustos'ta HDP il binası önünde oturma eylemi yapıp terör örgütü PKK tarafından kaçırılan oğlu Mehmet'e kavuşan Hacire Akar'ın çağrısıyla diğer ailelerin de örgüt tarafından kaçırılan çocukları için başlattığı eylemde 1 yıl geride kaldı.

Diyarbakır'da yaşayan Hacire Akar, oğlu Mehmet'in (22), terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını öğrenince 22 Ağustos 2019'da elindeki çekiçle HDP binasına gelerek, kendisine kapatılan kapıyı kırıp, 'Oğlumu istiyorum' diyerek attığı çığlığın üzerinden 1 yıl geçti. Akar, verdiği mücadelenin ardından oğlu Mehmet'e 1 gün sonra kavuştu. Çocukları terör örgütü tarafından kaçırılan aileler için de umut oldu. Akar'ın yaktığı meşalenin ardından güç alan aileler HDP'nin kapısına gelerek, 'evladımı istiyorum' diyerek eyleme başladı. 3 Eylül günü bir aileyle başlayan eylem, şimdilerde 143 ailenin katılımıyla sürdürülüyor.

HACİRE ANA, PKK'NIN ELİNDEN KURTARDIĞI MEHMET'İNİ EVLENDİRDİ

HDP önünde yaptığı oturma eylemiyle çocukları dağa kaçırılan annelerin sembolü haline gelen Hacire Akar, terör örgütünün elinden kurtardığı oğlunun düğününü yaptı. Soğanlı Mahallesi'nde 19 Ekim 2019'ta Kader Akar ile hayatını birleştiren Mehmet Akar'ın bu mutlu gününde çok sayıda seveni onu yalnız bırakmadı.

TERÖR ÖRGÜTÜNE KARŞI YAPILAN EN ETKİLİ SİVİL EYLEM

Akar'ın başlattığı bu eylem, terör örgütü PKK'ya karşı yapılan en etkili sivil eylem olarak biliniyor. Yaptığı katliam ve baskılardan dolayı tepkilerini yeterince dile getiremeyen halk, bölgede oluşan huzur ve güven ortamından da güç alarak terör örgütü PKK'ya karşı ilk kez böylesi bir direniş sergilenmesi uluslararası kamuoyunda da gündeme geldi. Eylemin, teröristler arasında moral bozukluğuna neden olmasının yanı sıra örgüte katılımı da önemli bir oranda etkilediği biliniyor.

HDP KAPISINDA EVLADI İÇİN NÖBET TUTAN AİLELERE DESTEK EKSİLMEDİ

HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde başlatılan evlat nöbeti, ülke gündeminde yerini korurken, eylemin ilk gününden bu yana birçok kesim desteğini illeti. Evlat nöbetindeki en anlamlı ziyaretlerinden biri de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın 31 Aralık 2019 günü Diyarbakır'a gelerek, ailelerle bir araya gelmesi oldu. HDP binası önünde kurulan çadıra sürpriz ziyaret yapan Emine Erdoğan, kayıp çocukları için oturma eylemindeki anneleri dinleyerek, evlatlarına kavuşmaları için temennide bulundu.

BİNLERCE KİŞİ ÇADIRA GELEREK AİLELERE YANINIZDAYIZ MESAJI VERDİ

3 Eylül'den bu yana devam eden oturma eylemindeki aileleri İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Hakları Komisyonu üyeleri, Avrupa Parlamentosu üyesi Tomas Zdechovsky, sanatçılar Hülya Koçyiğit, Muazzez Ersoy, Gülben Ergen ile Yavuz Bingöl, bölgedeki kanaat önderleri, aşiret liderleri, Türkiye'nin dört bir yanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve yurt dışında yaşayan Türkler olmak üzere binlerce kişi ziyaret etti.

EYLEMLE, 15 AİLE EVLADINA KAVUŞTU

Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye- Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim, Necla- Metin Açan çiftinin oğlu Harun, Nizamettin- Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar, Sait Açar'ın oğlu Haşim, Cemal Ertaş'ın oğlu Ramazan ve Sever Fidan'ın oğlu Tayfur Fidan örgütten kaçıp, güvenlik güçlerine teslim olduktan sonra ailelerine kavuştu. Hacire Akar dışındaki aileler, diğer ailelere destek olmak için oturma eylemine devam ediyor.

AİLELER, EVLAT NÖBETİNİ SÜRDÜRMEYE KARARLI

Hacire Akar'ın başlattığı eylemi değerlendiren HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetindeki aileler, kararlılık mesajı verdi.

'BİZ DE ONDAN CESARET ALARAK BU EYLEME KARAR VERDİK'

4 yıl önce kaçırılan oğlu Özkan (20) için 9 Eylül 2019'dan beri HDP il binası önünde oturma eylemini sürdüren Diyarbakırlı Süleyman Aydın, "Hacire anne bu eylemi başlattı. Hacire anneden sonra 3 Eylül 2019'da biz eylemimizi başlattık. Buradan Hacire anneye çok teşekkür ediyoruz bu eylemi başlattığı için. Biz de ondan cesaret alarak bu eyleme karar verdik. Allah razı olsun devletimiz de yanımızda oldu, bu zulmü kabul etmedikleri için burada can güvenliğimizi sağladılar. Önce biz de cesaret edemiyorduk. Bir yıldır halkın çocuklarını çalan partinin önündeyiz" dedi.

'O KİRLİ ELLERİNİ ÇOCUKLARIMIZIN ÜZERİNDEN ÇEKSİNLER'

Lise öğrencisiyken, 2015 yılında kaçırılan oğlu Baran için Van'dan gelerek oturma eylemini sürdüren Solmaz Örünç ise şunları söyledi:

"Hacire anne başlattı bu eylemi. Ben ondan cesaret alarak buraya geldim. Ben Van'dan geldim, Van'da çocuğu giden aileler var ama ben cesaret aldım Hacire anadan ve buraya geldim. Allah'ın izniyle, devletimizin gücüyle ben yavrumu onların elinden alacağım. O kirli ellerini çocuklarımızın üzerinden çeksinler. Yeter artık, nice Baran'lar dağdadır, nice benim gibi anneler gözü yaşlıdır, babalar gözü yaşlıdır. Bizim yavrularımızı versinler, biz onlardan başka bir şey istemiyoruz."

'SIRADAN BİR EYLEM OLSAYDI GELMEZDİK'

Vatani görevi için usta birliğine giderken 2015'te Tunceli'nin Pülümür ilçesinde teröristlerce kaçırılan oğlu Müslüm için eşi Şevket Altıntaş ile birlikte evlat nöbetinde olan Songül Altıntaş, Hacire Akar'ın başlattığı eylemin ardından buraya geldiklerini söyledi. Altıntaş, "Hacire anne burada ilk eylemi başlattı HDP önünde. Televizyonda gördük ve biz de kalkıp geldik. Çünkü o oğlunu almıştı, aldığı için geldik biz. Yoksa sıradan bir eylem olsaydı gelmezdik. Oğlum vatani görevine giderken PKK yol kesip kaçırdı. 5 yıl oldu oğlumuzun sesine, yüzüne hasretiz. Yeter artık bu çocuğumu bırakın. Dayanamıyorum. 5 yıldır yüreğimde ateş düştü ve alev topu gibi artıyor, azalmıyor. Sakın demesinler unutur, unutma olur mu, benim fidan gibi oğlumu almışlar. Her gün bana zindandır, her gün bana ölüm gibidir" diye konuştu.

'BİZİM BU DAVAMIZ HACİRE ANAYLA BAŞLADI'

5 Mayıs 2019'da oğulları Yusuf'un (16) HDP'liler tarafından düğün aracı olarak süslenen minibüsle dağa kaçırıldığını belirterek eşi Hediye Begdaş ile oturma eylemini sürdüren Celil Begdaş, "Bizim bu davamız Hacire anayla başladı. Televizyonda gördüm Hacire anayı, cesaret aldık ondan, helal olsun dedim. Allah ondan razı olsun, sebep oldu çocukların gelmesine, 15 çocuk gelip ailesine kavuştu. Bu bir yıl içerisinde çok şey yaşadık, üzüntü de oldu, sevinç de oldu. Sevincimiz, 15 çocuk teslim olup ailesine kavuştu. Sanki bizim çocuklarımız gelmiş gibi oldu. Diyarbakır halkına sesleniyorum; gelsinler bu çocukları kurtaralım. Ben biliyorum öyle ana babalar var ki evde ağlıyorlar, buraya gelemiyorlar. Ama evinde ağlıyorlar, bu acıyı hissediyorlar. Evlatlarımız gelmeden buradan gitmeyeceğiz. Evlat acısı kadar kötü bir şey yoktur. Bize ne bayram var ne seyran ne de düğün var. Yeni elbise bile giyemiyoruz. Çünkü ciğerimiz yanmış, ciğerparemizi almışlar" dedi.

'BİR EVLADIMI DAĞA KAÇIRDILAR, BİR EVLADIMI DA ŞEHİT ETTİLER'

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 5 yıl önce terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığını belirttiği oğlu Roşat Çiftçi için oturma eylemini sürdüren Necibe Çiftçi'nin büyük oğlu 4 çocuk babası Sami Çiftçi de (21) terör örgütüne destek vermediği gerekçesiyle kaçırılarak öldürüldü. Necibe Çiftçi, Hacire Akar'ın eyleminden etkilendiğini belirterek, "Ben Şemdinli'de oturuyordum televizyonun önünde, Hacire anneyi gördüm. HDP binasının önünde çırpınıyor, bağırıyor, ağlıyordu. Dedim; bu kadın neden böyle yapıyor acaba. İzlemeye devam ettim televizyonu, dediler ki; evlatlarını dağa kaçırmışlar, buraya toplanmışlar evlatları için, Hacire anne de bunu evladı için yapıyor. Bütün anneler televizyonda görmüşler, onlar da gelmişler buraya. Ben de onları gördüm dedim benim de iki evladım gitmiş. Bir evladımı dağa kaçırdılar, bir evladımı da şehit ettiler. Ben de kalkıp ölümü göze alacağım gidip HDP binasının önünde oturacağım. Biz bu gücü Hacire anneden aldık, HDP binasının önüne geldik ve evlatlarımızı istiyoruz" dedi.

Son dakika haberleri... DİYARBAKIR HDP önündeki evlat nöbetinde 1 yıl geride kaldı-2

Halkların Demokratik Partisi, Hacire Akar, Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2020 10:51

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... DİYARBAKIR HDP önündeki evlat nöbetinde 1 yıl geride kaldı-2 - Son Dakika

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