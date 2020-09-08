Son dakika haberleri: DİYARBAKIR HDP önündeki eylemde 372'nci gün - Son Dakika

HDP önündeki eylemde 372'nci gün

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 145 ailenin, HDP il binası önündeki oturma eylemi, 372'nci günde de devam etti. 5 yıl önce 15 yaşındayken kaçırılan oğlu Özkan Aydın için evlat nöbeti tutan Diyarbakırlı Süleyman Aydın, eylemlerinin, HDP ve PKK'yı rahatsız ettiğini söyledi.

Diyarbakır'da yaşayan Mehmet Akar, geçen yıl 21 Ağustos günü kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, bir gün sonra HDP Diyarbakır il binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsine çarptırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül 2019 günü HDP il binası önünde oturma eylemi başlattı.

15 AİLE EVLATLARINA KAVUŞTU Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye- Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar, Sait Açar'ın oğlu Haşim, Cemal Ertaş'ın oğlu Ramazan örgütten kaçıp, güvenlik güçlerine teslim oldu. Son olarak Sever Fidan'ın oğlu Tayfur Fidan da PKK'nın elinden kaçıp, teslim oldu. Böylece oturma eylemine katılıp, evlatlarına kavuşan aile sayısı 15 oldu. 372'inci günde de devam eden oturma eylemini, koronavirüs salgını nedeniyle ailelerden bazıları evlerinde bazıları ise HDP il binası önünde kurulan çadırda sosyal mesafe kuralına göre sürdürüyor.

'DOĞRU ADRESTEYİZ'

Diyarbakır'da, 5 yıl önce 15 yaşındayken kaçırılan oğlu Özkan Aydın için oturma eylemi yapan Süleyman Aydın, "372 gündür bu halkın çocuklarını çalan partinin önündeyiz. Ne bir açıklama yapıyorlar, ne yanımıza geliyorlar ne destek veriyorlar, ne de bu Kürt halkına sahip çıkıyorlar. Biz eşkıya değiliz, bizden niye kaçıyorlar? Biliyoruz, buradaki eylemimiz HDP'yi de PKK'yı da rahatsız ediyor. Çocuklarımızı nasıl dağa götürmüşlerse öyle de getirsinler. Biz onlardan başka bir şey istemiyoruz. Bir tane HDP milletvekili gelsin çocuğumu PKK'dan istesin, PKK'yı kınasın ben eylemimi hemen sonlandırırım. Gerçekten Kürtlerin vekiliyse gelsinler. Ama HDP milletvekilleri bu Kürt ailelerden kaçıyor. Biz, hepimiz eylemimizde kararlıyız. Eylemimiz sonuç veriyor. 15 ailenin çocukları gelip güvenlik güçlerine teslim oldu. Demek ki doğru adresteyiz, bu doğru adreste olmaya da devam edeceğiz" dedi.