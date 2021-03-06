Son dakika haberleri... Diyarbakır hipodromu 44 bin ağaçla yeşillendirildi - Son Dakika

Son dakika haberleri... Diyarbakır hipodromu 44 bin ağaçla yeşillendirildi

06.03.2021 14:19

Edinilen son dakika haberine göre Diyarbakır hipodromu 44 bin ağaçla yeşillendirildi 44 bin ağaçlı Diyarbakır hipodromunda şimdiye kadar 350'ye yakın çocuk hipoterapi idmanları aldı Eski Tarım ve Orman Bakanı Mehmet Mehdi Eker ile beraberindekiler, 40 bin ağaçlı Diyarbakır Hipodromuna, 4 bin ağaç dikimi gerçekleştirdi.

Diyarbakır hipodromu 44 bin ağaçla yeşillendirildi

44 bin ağaçlı Diyarbakır hipodromunda şimdiye kadar 350'ye yakın çocuk hipoterapi idmanları aldı

DİYARBAKIR - Eski Tarım ve Orman Bakanı Mehmet Mehdi Eker ile beraberindekiler, 40 bin ağaçlı Diyarbakır Hipodromuna, 4 bin ağaç dikimi gerçekleştirdi.

Çınar ilçesinde bulunan ve 2009 yılında faaliyete giren Diyarbakır Hipodromu, 40 bin ağaçla hem hipodrom, mesire alanı ve hipoterapi merkezi olarak faaliyet vermekte. AK Parti milletvekili, eski Tarım ve Orman Bakanı Mehmet Mehdi Eker, Oya Eronat, Ebubekir Bal, Diyarbakır Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Ertan Atalar, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Çınar Kaymakamı Güher Sinem Büyüknalçacı ve kurum amirlerinin katılımıyla 4 bin ağaç dikimi başlatıldı.

"Toplamda 44 bin fidan dikilmiş olacak"

Ağaç dikme töreninde konuşan Mehmet Mehdi Eker, Diyarbakır hipodromu 2009'da faaliyete girdiğini hatırlattı. Türkiye'nin en modern çizilen hipodromu olduğunu söyleyen Eker, "Alan olarak da en büyüklerinden birisi. Yaklaşık bin 500 dekar arazi buranın 100 dönümlük arazisinde ağaç dikildi. Şimdiye kadar 40 bin fidan dikildi. Bugünde 4 bin fidan daha dikiliyor. Toplamda 44 bin fidan dikilmiş olacak. Diyarbakır hipodromu sadece yılda 25 gün süreyle atların programla koşu yaptığı bir yer değil. Aynı zamanda halk için bir mesire yeri. Aynı zamanda bünyesinde 2015 yılında kurduğumuz bir hipoterapi merkezi. atla tedavi merkezi bunlar. Gerek ortopedik engelli çocuklarımızın, bir kaza sonucu veya doğuştan. Gerekse down sendromluların hem psikolojik yönden, hem de ortopedik yönden kaslarının geliştirilmesi, rehabilite edilmeleri için at binme çok önemli. Buna hipo terapi deniliyor, atla terapi. Burada da 350'ye yakın çocuk şimdiye kadar tedavileri için idmanlar yapıldı. Onlardan faydalandılar" dedi.

Son dakika haberleri... Diyarbakır hipodromu 44 bin ağaçla yeşillendirildi
Son dakika haberleri... Diyarbakır hipodromu 44 bin ağaçla yeşillendirildi
Son dakika haberleri... Diyarbakır hipodromu 44 bin ağaçla yeşillendirildi
Son dakika haberleri... Diyarbakır hipodromu 44 bin ağaçla yeşillendirildi

Mehmet Mehdi Eker, Bekir Pakdemirli, Diyarbakır, Çınar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Diyarbakır hipodromu 44 bin ağaçla yeşillendirildi - Son Dakika


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