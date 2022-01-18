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Son dakika haberleri | Diyarbakır'ın 'ilk ve tek kadın Şahin polisi' görevinin başında - Son Dakika

Son dakika haberleri | Diyarbakır'ın 'ilk ve tek kadın Şahin polisi' görevinin başında

18.01.2022 15:39
Son dakika haberleri | Diyarbakır'ın 'ilk ve tek kadın Şahin polisi' görevinin başında

Son dakika haberleri: Diyarbakır'ın "ilk ve tek kadın Şahin polisi" ikiz çocuk annesi Dilek Zengin, zorlu eğitimlerinin ardından sokaklara çıktı.

Diyarbakır'ın "ilk ve tek kadın Şahin polisi" ikiz çocuk annesi Dilek Zengin, zorlu eğitimlerinin ardından sokaklara çıktı.

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğünde 8 yıldır görev yapan, son 4 yıldır da Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekibinde çalışan ve kentin 21 kadın trafik polisi arasında ikiz çocuk annesi Dilek Zengin, 120 saatlik 'Motosikletli Polis Timleri Temel Eğitimi sonrası kentin ilk ve tek kadın 'Motosikletli Şahin' polisi olarak görev başladı.

"İlk ve tek kadın Şahin'i olmaktan gurur duyuyorum"

Diyarbakır'ın il ve tek kadın Şahin polisi olmak tan gurur duyduğunu ifade eden Zengin, kadınların her alanda olmasına dikkat çekti. Zengin, "Şahin polis olmadan önce kursun açılacağını öğrenince sevindim ve heyecanlandım. Motosiklet polisi olmayı istiyordum. Her anne için ne kadar zor olsa da yapabileceğimi düşündüm. 120 saatlik eğitimin ardından şahin polisi olduk. Zorlu parkurlardan geçtik, şu an trafiğe en hızlı şekilde müdahale etmeye çalışıyoruz. Motosikletli timlerin kurulma amacı da bu zaten. Olaylara en hızlı şekilde müdahale etmek. Örneğin bir kaza olduğunda en hızlı olay yerine varmak, trafiği açma gibi görevlerimiz var. Kadın şahin polisi olmak güzel bir duygu, olumlu tepkiler de alıyorum. Diyarbakır halkı da bu konuda çok olumlu tepkiler veriyor. Kadınların her yerde olması gerektiğini söylüyorlar. Ben de buna inanıyorum. Kadınlar her yerde olmalı, saha da ve ekip de dahil. Kendimi daha iyi hissediyorum. Motive oluyorum çalışma konusunda. Diyarbakır'ın ilk ve tek kadın Şahin'i olmaktan gurur duyuyorum" dedi. - DİYARBAKIR

Son dakika haberleri | Diyarbakır'ın 'ilk ve tek kadın Şahin polisi' görevinin başında
Son dakika haberleri | Diyarbakır'ın 'ilk ve tek kadın Şahin polisi' görevinin başında
Son dakika haberleri | Diyarbakır'ın 'ilk ve tek kadın Şahin polisi' görevinin başında
Son dakika haberleri | Diyarbakır'ın 'ilk ve tek kadın Şahin polisi' görevinin başında
Son dakika haberleri | Diyarbakır'ın 'ilk ve tek kadın Şahin polisi' görevinin başında
Son dakika haberleri | Diyarbakır'ın 'ilk ve tek kadın Şahin polisi' görevinin başında

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Motosikletli Polis Timleri, Trafik Denetleme, Diyarbakır, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri | Diyarbakır'ın 'ilk ve tek kadın Şahin polisi' görevinin başında - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri | Diyarbakır'ın 'ilk ve tek kadın Şahin polisi' görevinin başında - Son Dakika
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