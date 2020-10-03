Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat birliklerince gerçekleştirilen operasyonda, 3 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği ifade edilen açıklamada, bölgede operasyonun devam ettiği kaydedildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı tarafından Yıldırım-7 Operasyonu kapsamında Diyarbakır-Lice kırsalında hava destekli operasyon gerçekleştirildiği belirtildi.

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