İçişleri Bakanlığı, Yıldırım-7 Operasyonu kapsamında Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı tarafından Yıldırım-7 Operasyonu kapsamında Diyarbakır-Lice kırsalında hava destekli operasyon gerçekleştirildiği belirtildi.
Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat birliklerince gerçekleştirilen operasyonda, 3 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği ifade edilen açıklamada, bölgede operasyonun devam ettiği kaydedildi.
Haber Yayın Tarihi: 03.10.2020 15:51 - Kaynak: AA
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