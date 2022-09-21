DİYARBAKIR MERKEZLİ 3 İLDE 'ALO TATİL' OPERASYONU 13 GÖZALTI - Son Dakika
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DİYARBAKIR MERKEZLİ 3 İLDE 'ALO TATİL' OPERASYONU 13 GÖZALTI

21.09.2022 10:55

DİYARBAKIR merkezli 3 aylık çalışmada, farklı şehirlerdeki restoran ve otelleri arayıp, sözde turizm şirketleri adına rezervasyon yaptıran, belirledikleri firmalardan ürünler aldıran ve ücreti ödenen malları göndermeyen suç örgütüne yönelik İzmir ve İstanbul'da düzenlenen 'Alo Tatil'...

DİYARBAKIR merkezli 3 aylık çalışmada, farklı şehirlerdeki restoran ve otelleri arayıp, sözde turizm şirketleri adına rezervasyon yaptıran, belirledikleri firmalardan ürünler aldıran ve ücreti ödenen malları göndermeyen suç örgütüne yönelik İzmir ve İstanbul'da düzenlenen 'Alo Tatil' operasyonunda 13 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 3 ay önce Türkiye'nin farklı şehirlerinde hedef olarak belirledikleri restoranları ve otelleri arayıp, sözde turizm şirketleri adına iletişim kuran, büyük kafilelere rezervasyon yaptırarak, kendilerinin belirlediği firmaların ürünlerinin alınmasını isteyip, yönlendiren ve ücreti peşin verilen malları teslim etmeyerek haksız kazanç sağlayan suç örgütüne yönelik çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takip sonucu Diyarbakır merkezli İzmir ve İstanbul'da 'Alo Tatil' operasyonu düzenlendi. Eş zamanlı baskınlarda 13 şüpheli, gözaltına alındı. Örgütün elebaşları N.S., M.Ç. ve O.A.?nın da aralarında bulunduğu şüpheliler, sorguya alındı. Örgüt lideri N.S.?nin, 80 yıl kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu ve 2 yıldır arandığı öğrenildi. (DHA)

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Kaynak: DHA

Diyarbakır, İzmir, Tatil, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel DİYARBAKIR MERKEZLİ 3 İLDE 'ALO TATİL' OPERASYONU 13 GÖZALTI - Son Dakika

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