Son dakika haberleri | Diyarbakır merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyon: 44 kişi hakkında gözaltı kararı - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Diyarbakır merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyon: 44 kişi hakkında gözaltı kararı

20.04.2022 12:39

Son dakika haberine göre Diyarbakır merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyon: 44 kişi hakkında gözaltı kararıDİYARBAKIR Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Diyarbakır merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Diyarbakır merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyon: 44 kişi hakkında gözaltı kararı

DİYARBAKIR Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Diyarbakır merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Aralarında Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılarından birinin de olduğu 44 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Alınan bilgilere göre, Diyarbakır Emniyeti Terör ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince bölücü terör örgütünün mali yapılanmasına yönelik Diyarbakır merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. 44 kişi hakkında gözaltı kararının verildiği operasyon ile ilgili Diyarbakır Emniyeti, 2019 yerel seçimleri sonrasında HDP'li belediyelerin bazı ihalelerde usulsüzlük yaptıklarını bu sayede terör örgütüne kaynak aktarıldıklarını belirledi. Yaklaşık 2 yıl süren titiz çalışmalar neticesinde önemli delillere ulaşılması üzerine HDP'li belediyeler döneminde bazı işyerleri aracılığıyla örgüte para aktarıldığı ve bu soruşturmanın örgütün finansal ağını ortaya çıkaracağı belirtildi.

Gözaltı kararı verilenler arasında Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılarından birinin de olduğu bilgisine ulaşıldı. Şüpheli şahısların yakalanması için emniyetin çalışmaları sürdüğü kaydedildi.

Son dakika haberleri | Diyarbakır merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyon: 44 kişi hakkında gözaltı kararı
Son dakika haberleri | Diyarbakır merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyon: 44 kişi hakkında gözaltı kararı
Son dakika haberleri | Diyarbakır merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyon: 44 kişi hakkında gözaltı kararı
Son dakika haberleri | Diyarbakır merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyon: 44 kişi hakkında gözaltı kararı

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Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Diyarbakır, Gözaltı, Terör, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri | Diyarbakır merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyon: 44 kişi hakkında gözaltı kararı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri | Diyarbakır merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyon: 44 kişi hakkında gözaltı kararı - Son Dakika
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