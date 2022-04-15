Son dakika haberleri: Diyarbakır merkezli 6 ilde terör operasyonu: 105 gözaltı kararı - Son Dakika
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Son dakika haberleri: Diyarbakır merkezli 6 ilde terör operasyonu: 105 gözaltı kararı

15.04.2022 10:02
Son dakika haberleri: Diyarbakır merkezli 6 ilde terör operasyonu: 105 gözaltı kararı

Edinilen son dakika gelişmesine göre DİYARBAKIR merkezli 6 ilde yürütülen terör soruşturması kapsamında, 105 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

DİYARBAKIR merkezli 6 ilde yürütülen terör soruşturması kapsamında, 105 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen terör soruşturması kapsamında, 105 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Diyarbakır merkezli Mardin, Batman, Şanlıurfa, Bitlis ve İstanbul'da yapılan eş zamanlı baskınlarda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Operasyonun sürdüğü belirtildi.


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Diyarbakır, Gözaltı, Terör, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Diyarbakır merkezli 6 ilde terör operasyonu: 105 gözaltı kararı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri: Diyarbakır merkezli 6 ilde terör operasyonu: 105 gözaltı kararı - Son Dakika
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