Üye Girişi
Son dakika haberleri! Diyarbakır şehir hastanesine kavuşuyor - Son Dakika

Son dakika haberleri! Diyarbakır şehir hastanesine kavuşuyor

25.08.2021 21:01

Son dakika haberine göre Diyarbakır şehir hastanesine kavuşuyor İhalesi tamamlanan Diyarbakır Şehir Hastanesi'nin bir an önce kazandırılması bekleniyor Esnaf ve vatandaşlar bu yıl içinde temeli atılacak olan hastanenin bir an evvel yapılmasını bekliyor Diyarbakır Şehir Hastanesi'nin ihalesi tamamlandı, esnaf ve...

Diyarbakır şehir hastanesine kavuşuyor

İhalesi tamamlanan Diyarbakır Şehir Hastanesi'nin bir an önce kazandırılması bekleniyor

Esnaf ve vatandaşlar bu yıl içinde temeli atılacak olan hastanenin bir an evvel yapılmasını bekliyor

DİYARBAKIR - Diyarbakır Şehir Hastanesi'nin ihalesi tamamlandı, esnaf ve vatandaşlar bir an önce hastanenin tamamlanması için gün sayıyor.

Diyarbakır'ın sağlık alanında birçok eksiğini kapatacak olan ve geçtiğimiz yıl arsa tahsisi yapılarak, 2020 bütçesine alınan 1000 yataklı tam teşekküllü Diyarbakır Şehir Hastanesinin ihale aşaması tamamlandı. Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesi'nde 439 dönüm alan üzerine yapılması planlanan Diyarbakır Şehir Hastanesi'nin 2021 yılı içerisinde temelinin atılması hedeflenirken, hastanesinin yapılması durumunda Şanlıurfa Bulvarı üzerinde bulunan Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesinin genel bir hastaneye dönüştürülerek Bağlar İlçe Devlet Hastanesi olması için Sağlık Bakanlığınca ayrı bir çalışma yapılacağı öğrenildi. Kentte bulunan sivil toplum kuruluşları, esnaf ve vatandaşlar, şehir hastanesinin ihale işlemlerinin yapılması, temelinin atılmasından çok memnun olduklarını ve kentte büyük katkı sağlayacağını söyledi.

"Çok müjdeli bir haber, bir an önce yapılması gerek"

Diyarbakır için şehir hastanesinin müjdeli bir haber olduğunu kaydeden ve bir an önce yapımının tamamlanması gerektiğini kaydeden Diyarbakır Kültür, Turizm ve Musiki Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Aksu, diğer hastanelerinde eksiklerinin giderilmesi konusunda destek sağlanması gerektiğini belirtti. Aksu, "Tabi bu bizim için bir müjdedir. Diyarbakır'da şehir hastanesin yapılması önemli, bir eser yaparsın ama o eserin içini de doldurmak önemlidir. Mevcut hastanelerdeki hem çalışanların hem de doktorların sayısı yetersiz. Bir şehir hastanesi yapıldığında içinin doldurulması ve bunun ilgili çalışmalarında olması lazım. İçeriye girecek hastaların tedavi ile ilgili bütün bölümlerin bizim için önemlidir. Şehir hastanesi Diyarbakır için önemlidir. Bu hastanenin ne zaman biteceğini bilemiyorum ama kısa dönemde bitirebilirler. İstanbul'daki hastaneyi 1 yıl gibi süreçte bitirdiler, isterler ise burayı da bir an önce bitirirler" dedi.

Çiçekçi Mustafa Serkan Güreçoğlu, şehir hastanesinin açılmasının çevre illere de şifa noktası olacağını kaydetti. Güreçoğlu, "Bölgemizde bin yataklı şehir hastanesin açılması hem bölge hem de yakındaki illere burada şifa dağıtacağına inanıyoruz. Şehir hastanesin açılması bizim için çok önemlidir. Bizler çiçekçiler olarak hastalara moral olması için çiçeklerimizi en güzel şekilde hazırlayıp kendilerine taktim edeceğiz. Hızlı bir şekilde yapılmasını isteriz" diye konuştu.

Medikal işletmecilerden Lale Erkek, sağlıkçıların yükü azalacağı için bu hastanenin bir an önce açılması gerektiğini söyledi. Erkek, "Şehir hastanesinin Diyarbakır'da açılması bizlere büyük bir fayda sağlayacaktır. Hastanenin yapılması gecikti. Diyarbakır büyük bir şehir ama bir an önce hızlı bir şekilde hayata geçilmesi bizler için de iyi olacaktır. Pandemiden dolayı çok etken olacaktır, sağlıkçılarımız açısından hafifleyecek yük alacak. Medical malzemesi satıyoruz bizlere daha fazla faydası olacaktır. Sağlıkçıların sayısı artıkça bizimde işlerimiz iyi oluyor. Esnaf ve vatandaşlar faydalanmış olur" şeklinde konuştu.

Son dakika haberleri! Diyarbakır şehir hastanesine kavuşuyor
Son dakika haberleri! Diyarbakır şehir hastanesine kavuşuyor
Son dakika haberleri! Diyarbakır şehir hastanesine kavuşuyor
Son dakika haberleri! Diyarbakır şehir hastanesine kavuşuyor

Şehir Hastanesi, Diyarbakır, Kayapınar, Esnaf, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Son dakika haberleri! Diyarbakır şehir hastanesine kavuşuyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Alexander Sörloth resmen Real Sociedad'da! 1 yıl boyunca La Liga'da mücadele edecek 21:14 Alexander Sörloth resmen Real Sociedad'da! 1 yıl boyunca La Liga'da mücadele edecek Afganistan'ı terk eden ülkenin ilk kadın belediye başkanı Ghafari, Taliban liderine seslendi: Ortaya çık 20:31 Afganistan'ı terk eden ülkenin ilk kadın belediye başkanı Ghafari, Taliban liderine seslendi: Ortaya çık Morutan için ödenen para, Gigi Becali'yi G.Saray taraftarının diline düşürdü: Dolandırdık 20:01 Morutan için ödenen para, Gigi Becali'yi G.Saray taraftarının diline düşürdü: Dolandırdık
Son Dakika: Afganistan'da görev yapan Türk askerlerinin tahliyesine başlandı 19:54 Son Dakika: Afganistan'da görev yapan Türk askerlerinin tahliyesine başlandı Kurtarma ekibinde görevli gencin imdadına kimse yetişemedi 19:38 Kurtarma ekibinde görevli gencin imdadına kimse yetişemedi Aşı olmayan iki doktor koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti 19:22 Aşı olmayan iki doktor koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Umumi tuvalette çakmak gazı çeken 24 yaşındaki genç hayatını kaybetti 18:56 Umumi tuvalette çakmak gazı çeken 24 yaşındaki genç hayatını kaybetti Aleyna Tilki, kız kardeşi hakkında yapılan yoruma isyan etti: Gizli sapıksınız, sübyancısınız 17:05 Aleyna Tilki, kız kardeşi hakkında yapılan yoruma isyan etti: Gizli sapıksınız, sübyancısınız

Son Dakika Haberleri
19:05 Saadet Partili Oğuzhan Asiltürk, ittifak oluşturmak için tek şartını söyledi: Meclis'te grubumuzun olması lazım
18:55 Sarı-kırmızılı takımda kadro dışı bırakılan Marcao'ya teklif yağıyor! Napoli ve Krasnador transfer için atağa geçti
18:28 Selin vurduğu ilde akılalmaz olay! 20 yaşındaki sahte doktor, selzedeleri muayene edip ilaç yazdı
18:24 Beşiktaş Başkanı Çebi: Gedson Fernandes için bir isteğimiz kalmadı, Umut Meraş ve Kaan Ayhan'a talip olduk
17:47 Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz: Kuraklıkla ilgili Tarım Bakanı ile görüştüm, kızdım bağırdım
17:31 Son Dakika: Olimpiu Morutan, resmen Galatasaray'da! Bonservisi için 3.5 milyon euro bedel ödenecek
17:30 9 yaşındaki küçük çocuğa araç kullandıran babaya ceza kesildi! Savunması olaydan daha fena
17:16 Beşiktaş ve Gaziantep FK arasında geçen karşılaşması sırasında yere yığılan N'Sakala, futbol oynamaya devam edebilecek
17:09 TSK'ya gelecek olan "Derman" gün sayıyor! 70 tonluk tankı taşıyabiliyor
16:59 Trafikte sıkışan Ibrahimovic, festivale yetişmek için bir yabancının motosikletine bindi! O anlar büyük beğeni topladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Taliban'dan gelen mesajlara ihtiyatlı bir iyimserlikle yaklaşıyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Taliban'dan gelen mesajlara ihtiyatlı bir iyimserlikle yaklaşıyoruz         
21:22
"Babamın yanında rahatsız oluyorum" diyen Khabib Nurmagomedov, ring kızlarına fena çattı: Faydasızlar         
20:47
Fahrettin Koca sosyal medyada aşı olmadığı iddialarına çok sinirlendi: Bu insana yakışır mı? Fahrettin Koca sosyal medyada aşı olmadığı iddialarına çok sinirlendi: Bu insana yakışır mı?         
20:31
Hırsızlık yaparak Türkiye'yi dolaşan kadınlar yakayı ele verdi! Bir tanesi adliyeye giderken göbek attı Hırsızlık yaparak Türkiye'yi dolaşan kadınlar yakayı ele verdi! Bir tanesi adliyeye giderken göbek attı         
19:59
TSK'nın ülkedeki varlığına karşı çıkan Taliban, Kabil Havalimanı için Ankara'dan teknik destek talebinde bulundu TSK'nın ülkedeki varlığına karşı çıkan Taliban, Kabil Havalimanı için Ankara'dan teknik destek talebinde bulundu         
19:42
Ekranlara ara veren Tuvana Türkay, şansını bambaşka bir meslekte deniyor Ekranlara ara veren Tuvana Türkay, şansını bambaşka bir meslekte deniyor         
19:34
Saadet Partili Oğuzhan Asiltürk, ittifak oluşturmak için tek şartını söyledi: Meclis'te grubumuzun olması lazım Saadet Partili Oğuzhan Asiltürk, ittifak oluşturmak için tek şartını söyledi: Meclis'te grubumuzun olması lazım         
19:06
TSK'ya gelecek olan TSK'ya gelecek olan "Derman" gün sayıyor! 70 tonluk tankı taşıyabiliyor         
17:09
Taliban vahşeti! Öldürdükleri ödüllü fotoğrafçının cansız bedeninin üstünden arabayla geçip parçalara ayırdılar Taliban vahşeti! Öldürdükleri ödüllü fotoğrafçının cansız bedeninin üstünden arabayla geçip parçalara ayırdılar         
17:02
Fenerbahçe, Lacazette ve Alexis Sanchez transferi için kolları sıvadı! Aziz Yıldırım'ın ikna edemediği yıldıza, Koç imza attıracak Fenerbahçe, Lacazette ve Alexis Sanchez transferi için kolları sıvadı! Aziz Yıldırım'ın ikna edemediği yıldıza, Koç imza attıracak         
16:14
AK Parti İstanbul Milletvekili'nin İBB paylaşımı kısa sürede silindi AK Parti İstanbul Milletvekili'nin İBB paylaşımı kısa sürede silindi         
15:02
Sinop ormanlarında yetişen mantarlar köylünün gelir kapısı oldu! Toptancıya kilosunu 40 TL'ye satıyorlar Sinop ormanlarında yetişen mantarlar köylünün gelir kapısı oldu! Toptancıya kilosunu 40 TL'ye satıyorlar         
14:44
Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Fatih Altaylı'ya sinirlendi: 3 seferdir bir trolün benim vaktimi çalmasına izin veriyorsunuz Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Fatih Altaylı'ya sinirlendi: 3 seferdir bir trolün benim vaktimi çalmasına izin veriyorsunuz         
14:40
Türkiye'de bulunan en pahalı Tofaş satıldı! Alıcısı 180 bin lira bedel ödedi Türkiye'de bulunan en pahalı Tofaş satıldı! Alıcısı 180 bin lira bedel ödedi         
12:31
Canlı yayında yaptığı Canlı yayında yaptığı "Kürt" çıkışıyla konuşulan Didem Arslan'ın aslen nereli olduğu merak ediliyor         
11:47
Hande Erçel, paylaştığı bikinili pozlarla büyüledi! 20 dakikada yarım milyon beğeni aldı Hande Erçel, paylaştığı bikinili pozlarla büyüledi! 20 dakikada yarım milyon beğeni aldı         
11:15
Fire Flux Esports koçu Salih Onaran'ın eşi hayatını kaybetti Fire Flux Esports koçu Salih Onaran'ın eşi hayatını kaybetti         
10:49
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.08.2021 21:58:02. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri! Diyarbakır şehir hastanesine kavuşuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement