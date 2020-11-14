Vali Karaloğlu'dan Kırklar Dağı konutları davasında belediyenin tazminata mahkum edilmesine ilişkin açıklama - Son Dakika

Vali Karaloğlu'dan Kırklar Dağı konutları davasında belediyenin tazminata mahkum edilmesine ilişkin açıklama

14.11.2020 17:57

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Münir Karaloğlu, Kırklar Dağı'nda ruhsatsız yapılan ve tarihi dokuya uygun olmadığı gerekçesiyle yıkım kararı verilen konutlarla ilgili belediyenin tazminata mahkum edildiğini belirterek, "Diyarbakırlı vatandaşlarımız şundan emin olsun, o...

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Münir Karaloğlu, Kırklar Dağı'nda ruhsatsız yapılan ve tarihi dokuya uygun olmadığı gerekçesiyle yıkım kararı verilen konutlarla ilgili belediyenin tazminata mahkum edildiğini belirterek, "Diyarbakırlı vatandaşlarımız şundan emin olsun, o 100 milyon lirayı o hatayı yapan, o gün o kararın altında imzası olan belediye başkanı ve meclis üyelerinden fitil fitil getirmezsem burada valilik yapmam." dedi.

Vali Karaloğlu, "Kırklar Dağı'nın Düzü Uçurtma Şenlendirdi Bizi" sloganıyla düzenlenen şenlikte yaptığı konuşmada, Kırklar Dağı'nın Diyarbakır'ın en güzel alanlarından ve bölgenin en önemli değerlerinden biri olduğunu söyledi.

Geçmişte Kırklar Dağı'na binalar dikildiğini, beton blokların şehrin görüntüsünü ve Kırklar Dağı'nı kirlettiğini, çevredeki kültürel ve tarihi varlıkları gölgelediğini anımsatan Karaloğlu, şöyle konuştu:

"Tarım arazisi izin alınmadan imara açılmış. Mahkeme iptal edince Cumhurbaşkanımız Diyarbakır'ı çirkin görüntüden kurtarmak için o günkü Büyükşehir Belediyemizdeki arkadaşlara talimat verdi ve o beton bloklar, o çirkin görüntü Diyarbakır'ın en güzel tepesi olan Kırklar Dağı'nın düzünden temizlendi. Şimdi o projeden çok iyi niyetle daire satın alan vatandaşlarımız da var. Onların bir suçu yoktu, suç orayı imara açan dönemin belediye başkanı ve meclis üyelerinindi. Daire alan arkadaşlar mahkemeye gittiler ve şu anda idare mahkemeleri Diyarbakır Büyükşehir Belediyesini tam 100 milyon lira tazminata mahkum etti. Sizin paranız bu."

Birilerinin yanlışıyla Diyarbakırlıların cebinden 100 milyon lira çıkacağını ifade eden Karaloğlu, "Ama Diyarbakırlı vatandaşlarımız şundan emin olsun, o 100 milyon lirayı o hatayı yapan, o gün o kararın altında imzası olan belediye başkanı ve meclis üyelerinden fitil fitil getirmezsem burada valilik yapmam. Yanlış yapan bedelini ödemek durumunda. Bu şehrin en güzel alanını, tarihi mekanını, tarım alanını imara açanlar, o kararın altına imza koyanlar o 100 milyon lirayı ödemek zorundalar. Biz bunun hukuki mücadelesini vereceğiz." diye konuştu.

Etkinlikte yer alan çocuklar, uçurtmaları havalandırdı. Sanatçı Bedri Ayseli de etkinlikte türkü söyledi. Şenliğe katılanlara yüzlerce uçurtma hediye edildi.

Türk Uçurtma Takımı da 60 metrekarelik dev Türk bayrağı ve 100 metrekarelik uçurtmaların da aralarında bulunduğu uçurtmalarla şenliğe katıldı.

Kırklar Dağı'ndaki blokların yıkımı

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Kırklar Dağı mevkisinde 2011 yılında özel bir şirket tarafından yapımına başlanan 725 dairelik konutun yapım aşamasında terör örgütü PKK'ya, konutların değerinin yaklaşık yüzde 7'lik bölümünün "fon" adı altında aktarıldığı bildirilmiş, aralarında eski DBP'li Sur Belediye Başkanı Abdullah Demirbaş'ın da bulunduğu 32 sanık hakkında "terörizmin finansmanının önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet" ve "nitelikli yağma" suçlarından 15 yıldan 25 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

Daha sonra Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince, 2018'de tarihi Sur ilçesinde türkülere konu olan Kırklar Dağı'nda ruhsatsız inşa edilen ve tarihi dokuya uygun olmayan 725 daireden oluşan 4 bloğun yıkımı gerçekleştirilmişti.

Vali Karaloğlu'dan Kırklar Dağı konutları davasında belediyenin tazminata mahkum edilmesine ilişkin açıklama
Vali Karaloğlu'dan Kırklar Dağı konutları davasında belediyenin tazminata mahkum edilmesine ilişkin açıklama
Vali Karaloğlu'dan Kırklar Dağı konutları davasında belediyenin tazminata mahkum edilmesine ilişkin açıklama
Vali Karaloğlu'dan Kırklar Dağı konutları davasında belediyenin tazminata mahkum edilmesine ilişkin açıklama

Büyükşehir Belediyesi, Münir Karaloğlu, Diyarbakır, Mahkum, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Vali Karaloğlu'dan Kırklar Dağı konutları davasında belediyenin tazminata mahkum edilmesine ilişkin açıklama - Son Dakika


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