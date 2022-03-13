Son dakika haberleri! Diyarbakır Valisi Karaloğlu, kentte devam eden yatırımları inceledi - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri! Diyarbakır Valisi Karaloğlu, kentte devam eden yatırımları inceledi

13.03.2022 15:41
Son dakika haberleri! Diyarbakır Valisi Karaloğlu, kentte devam eden yatırımları inceledi

Son dakika habere göre Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, kentte devam eden yatırımları inceledi.

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, kentte devam eden yatırımları inceledi.

Karaloğlu, merkez Yenişehir ilçesinde eski stadın yerine yapılan Millet Bahçesinde incelemede bulundu, çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Ardından, Bağlar ilçesinde cami, 2 kütüphane, millet kıraathanesi, basketbol, voleybol, futbol sahası, tenis kortu, bisiklet ve yürüyüş yollarının bulunacağı Bağlar Millet Bahçesinde çalışmaları yerinde inceleyen Karaloğlu, vatandaşları doğa ile buluşturacak iki projenin önemini vurgulayarak, "Diyarbakır'ı yeşil bir bahçeye dönüştürene kadar çalışamaya devam edeceğiz." dedi.

Karaloğlu ardından Mehmet Uzun Caddesinde Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından yaptırılan kapalı semt pazarının inşaatını gezdi.

Projenin önemine değinen Karaloğlu, pazarın vatandaşlara daha ferah ve hijyenik bir ortamda alışveriş yapma ortamı sağlayacağını aktardı.

YORUMLAR
500
İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy Diyarbakır'da anıldı İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy Diyarbakır'da anıldı Son dakika haber | İnşaat malzemelerinin olduğu depoda yangın Son dakika haber | İnşaat malzemelerinin olduğu depoda yangın

Münir Karaloğlu, Diyarbakır, Yenişehir, Bağlar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Diyarbakır Valisi Karaloğlu, kentte devam eden yatırımları inceledi - Son Dakika


Son Dakika
15:37 Lemina itiraf etti: Fatih Terim hayatımı tamamen değiştirdi
15:18 Sigaraya zam geldi! İşte yeni fiyatlar
14:59 Galatasaray'ın kasası 3 günde dolacak!
14:59 Öğretmen canlı yayında cinsel içerikli görüntü açtı, öğrenciler buz kesti
14:57 Yunanistan Başbakanı Miçotakis'i Cumhurbaşkanı Erdoğan kabul ediyor! Öğle yemeğinde buluşan ikilinin masasında 3 önemli konu var
14:39 TOGG eksi 40 derecede testi geçti!
14:30 Ukrayna'da Türklerin sığındığı caminin bombalandığı iddiasına Bakan Çavuşoğlu son noktayı koydu!
14:05 Mustafa Ceceli kardan dolayı konsere yetişemedi! Ekin Uzunlar sahneyi aldı
14:02 Beşiktaş, Galatasaray'a Fatih Terim'in sözüyle gönderme yaptı!
13:14 Savaştan kaçan Ukraynalı kızı sığınma vaadiyle kandırıp cinsel saldırıda bulundu!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2022 15:47:13. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Diyarbakır Valisi Karaloğlu, kentte devam eden yatırımları inceledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement