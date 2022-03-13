Son dakika haberleri! Diyarbakır Valisi Karaloğlu, kentte devam eden yatırımları inceledi - Son Dakika

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, kentte devam eden yatırımları inceledi.

Karaloğlu, merkez Yenişehir ilçesinde eski stadın yerine yapılan Millet Bahçesinde incelemede bulundu, çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Ardından, Bağlar ilçesinde cami, 2 kütüphane, millet kıraathanesi, basketbol, voleybol, futbol sahası, tenis kortu, bisiklet ve yürüyüş yollarının bulunacağı Bağlar Millet Bahçesinde çalışmaları yerinde inceleyen Karaloğlu, vatandaşları doğa ile buluşturacak iki projenin önemini vurgulayarak, "Diyarbakır'ı yeşil bir bahçeye dönüştürene kadar çalışamaya devam edeceğiz." dedi.

Karaloğlu ardından Mehmet Uzun Caddesinde Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından yaptırılan kapalı semt pazarının inşaatını gezdi.

Projenin önemine değinen Karaloğlu, pazarın vatandaşlara daha ferah ve hijyenik bir ortamda alışveriş yapma ortamı sağlayacağını aktardı.