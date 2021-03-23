Son dakika haberleri! Diyarbakırlı kadınlar salgın sürecinde hobilerini gelire dönüştürdü - Son Dakika

Diyarbakır'da bir grup kadın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele sürecinde edindikleri hobiyi gelire dönüştürdü.

Farklı mesleklere sahip kadınlar, salgın sürecinde evlerinde geçirdikleri zamanı değerlendirmek için hediyelik eşya üretme kararı aldı.

Evsel ve ahşap atıkları değerlendirmek isteyen 4 kadın, bir marangozun da desteğiyle evlerinde üretime başladı.

Daha sonra 50 metrekarelik bir alanı atölyeye dönüştüren kadınlar, hobi amaçlı başladıkları ev dekorasyon eşyası ve hediyelik üretimini çevreden gelen beğeni ve talep üzerine artırdı.

Kadınlar, torna ve elektrikli testere gibi aletlerle ürettikleri ürünleri salgın nedeniyle sosyal medya üzerinden satışa sunuyor.

"Tepkiler olumlu"

Çağrı merkezinde çalışan Zuhal Aytek, AA muhabirine, hobi amaçlı başladıkları üretimin bu aşamaya geleceğini hayal bile etmediklerini söyledi.

Ev dekorasyonu ve mobilya üzerine tasarımlar yaptıklarını, hedef kitlelerinin kadınlar olduğunu dile getiren Aytek, "Çevremizde başta bize güvenmeyen insanlar çok oldu. Ürünlerimiz çıktıkça 'güzel ürünler.', 'yapabiliyorlar.' demeye başladılar." dedi.

Aytek, salgın sürecini bu şekilde değerlendirmek istediklerini anlatarak, "Zaten evlere kapanmış durumdaydık. Neden olmasın dedik. Bir marangoz ağabeyimizin desteğiyle başladık ve satışa geçtik. Güzel gidiyor." diye konuştu.

"Çöpe gidecek malzemeleri sanata çevirdik"

Katip Serap Kurt da herkesin evinde olduğu dönemde hobilerini üretime dönüştürme fikri üzerine harekete geçtiklerini belirtti.

"Güzel işler çıkarmaya başladık. Sosyal medya üzerinden satışa sunuyoruz. Sanata dair ne varsa ortaya koymaya çalıştık. Kişiye özel ürünler de üretmeye başladık." diyen Kurt, atölyedeki sobada demledikleri çay eşliğinde hem üretim yaptıklarını hem de kendilerini ziyaret eden kadınları teşvik ettiklerini aktardı.

Kurt, "50 metrekarelik bir alana dünyayı sığdırdık. Çöpe gidecek malzemeleri sanata çevirdik. Kadınlara tavsiyem boş durmasınlar. Atıl malzemelerden çok güzel ürünler çıkıyor." ifadelerini kullandı.