Son dakika haberleri | Diyarbakırlı öğrenciler, Türkiye'deki okullar için sıra, masa ve dolap üretiyor - Son Dakika

Son dakika haberleri | Diyarbakırlı öğrenciler, Türkiye'deki okullar için sıra, masa ve dolap üretiyor

01.04.2021 11:13
Son dakika haberleri | Diyarbakırlı öğrenciler, Türkiye'deki okullar için sıra, masa ve dolap üretiyor, System.String[]

Son dakika haberlerine göre Diyarbakır'ın Ergani ilçesindeki Şehit Lütfü Gün Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin ürettiği masa, sıra ve dolaplar, Türkiye'nin dört bir yanındaki okulların ihtiyacını karşılıyor.

Diyarbakır'ın Ergani ilçesindeki Şehit Lütfü Gün Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin ürettiği masa, sıra ve dolaplar, Türkiye'nin dört bir yanındaki okulların ihtiyacını karşılıyor.

Büro takımları, z-kütüphane ve beceri tasarım atölyeleri malzemeleri ile kent mobilyaları da hazırlanan, adeta fabrika gibi üretim yapılan lisede, bu yıl 10 milyon lira ciro hedefiyle hummalı çalışma yürütülüyor.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Abdulselam Öztürk, AA muhabirine, okulda öğrencilerin ahşap, metal ve bilişim teknolojileri üzerine üretim yaptığını, yaklaşık 35 öğrencinin bu alanda faaliyet gösterdiğini söyledi.

Öğrencilerin üretim yaparken bir yandan da aylık ortalama 1500 ile 2 bin 500 lira gelir sağladığını dile getiren Öztürk, okulun iş güvenliği belgesinin de bulunduğunu belirtti.

Öztürk, öğrencilerin sosyal projelerde de yer aldığını, ekonomik açıdan dezavantajlı aileleri ziyaret edip evlerin onarım ve bakımını yaptıklarını bildirdi.

Akıllı tahtaların bakım ve onarımlarının meslek liselerine verildiğini anlatan Öztürk, "Bu işin verildiği okullardan biri de Şehit Lütfü Gün Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi. Diyarbakır'da 8 bin akıllı tahta mevcut. Bunların 5 bininin okulumuz tarafından bakım ve onarımları yapılacak." dedi.

Geçen yıl 1 milyon 250 bin lira olan cironun, bu sene şu ana kadar 5 milyon 200 bin lira olarak gerçekleştiğini dile getiren Öztürk, "Okulumuz Türkiye'nin sayılı okulları arasında. Yaptıkları üretimle ülkemize, ilimize ve ilçemize katma değer sağlıyorlar." diye konuştu.

"Üretim kapasitesi açısından çok iyi durumdayız"

Okul müdürü Mehmet Nur Karagöz de okulda yaklaşık 3 yıldır döner sermaye işletmesini faaliyete geçirdiklerini, bunu öğrencilerin teorik aldıkları eğitimi, seri üretime dönük beceri kazanmalarını sağlamak amacıyla yaptıklarını bildirdi.

Bu sayede öğrencilere ekonomik katkı, ülke ve ilçe ekonomisine katma değer sağlandığını dile getiren Karagöz, "Bu yıl 10 milyon lira olarak belirlediğimiz hedefimizin yıl sonuna kadar yüzde 90'ını gerçekleştireceğimize inanıyorum." şeklinde konuştu.

Karagöz, öğretmenler, teknisyenler ve öğrencilerin ciddi şekilde üretimde yer aldığını, mezun öğrencilerin de piyasa için yetişmiş eleman niteliği kazandığını kaydetti.

Diyarbakır'daki bazı firmaların kendileriyle iletişime geçerek mezun öğrencileri istihdam etmek için talepte bulunduğunu anlatan Karagöz, bunun sevindirici olduğunu, Kaymakamlık ile İl ve İlçe Milli Eğitim müdürlüklerinin katkılarıyla güzel çalışmalar yaptıklarını bildirdi.

"Geçen yıl 10 bin takım sıra ve masa, 800 dolap ürettik. Bu ürünleri Edirne, İstanbul, Ankara, İzmir, Trabzon, Mersin, Konya, Aydın, Antalya ve Düzce'ye gönderdik." diyen Karagöz, bu yıl da Türkiye'nin farklı illerine ürün göndermeye devam edeceklerini belirtti.

Karagöz, öğrencilerin yaptıkları üretimle öz güvenlerinin geliştiğine işaret ederek, "Üretim kapasitesi açısından çok iyi durumdayız." ifadesini kullandı.

Kaymakamlık tarafından belirlenen dar gelirli aileleri ziyaret eden öğretmen ve öğrencilerin, evlerin ihtiyaçlarını gidermeye çalıştığını anlatan Karagöz, bugüne kadar 4 ailenin yaşam alanlarının daha kaliteli hale getirildiğini, köy okullarına da destek vereceklerini kaydetti.

Öğrenciler Portekiz ve İtalya'ya gidecek

Karagöz, bu yıl Erasmus projelerinin kabul edildiğini söyledi.

Proje kapsamında Mobilya Bölümü'nden 9 öğrenci ve 3 öğretmenin Portekiz, Metal Bölümü'nden 9 öğrenci ve 3 öğretmenin de İtalya'ya gideceğini ifade eden Karagöz, öğretmen ve öğrencilerin alanlarında 3 haftalık staj programına katılacağını söyledi.

"Okurken üretmek gerçekten çok güzel"

Okulda üretim yapan öğrencilerden Rabia Korkmaz, kazancıyla aile bütçesine katkı sunduğunu, ileride iç mimar olmak istediğini belirterek, "Bu yaşta üretim yapmak ve para kazanmak güzel. Kendimi mutlu hissediyorum." dedi.

Kadir Duru ise Mobilya ve İç Mekan Tasarım Bölümü'nde okuduğunu, üretime katılmaktan memnun olduğunu anlatarak, "Okurken üretmek çok güzel. Gelecek için bize çok faydalı olacak. Ailemize de destek oluyoruz. Öğrenciyken para kazanmak güzel bir duygu. Ailemize yük olmuyoruz." ifadelerini kullandı.

Diyarbakır, Hisarcık, Türkiye, Ergani, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Diyarbakırlı öğrenciler, Türkiye'deki okullar için sıra, masa ve dolap üretiyor - Son Dakika


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