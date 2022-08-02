Son dakika haberleri! Diyarbakırlı şehit son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Diyarbakırlı şehit son yolculuğuna uğurlandı

02.08.2022 18:35
Son dakika haberleri! Diyarbakırlı şehit son yolculuğuna uğurlandı

Son dakika habere göre Hatay'ın Altınözü ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Diyarbakırlı Piyade Er Yusuf Sofioğlu, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Hatay'ın Altınözü ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Diyarbakırlı Piyade Er Yusuf Sofioğlu, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Hatay'ın Altınözü ilçesinde 29 Temmuz 2022 tarihinde askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Piyade Er Yusuf Sofioğlu, memleketi Diyarbakır'ın Dicle ilçesi kırsal Pekmezciler Mahallesi'nde son yolculuğuna uğurlandı. Şehit Polis Halit Gülser İlkokulu ve Ortaokulu'nun avlusunda yapılan törene Vali Ali İhsan Su, 8. Ana Jet Üssü Komutanı Tuğgeneral Ali Özmen, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Fuat Güney, İl Emniyet Müdür Vekili Sinan Demir, İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu, şehidin annesi Havva, babası Ömer, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende şehidin özgeçmişi okundu. Kılınan cenaze namazı ve okunan duaların ardından şehit Sofioğlu'nun cenazesi, gözyaşlarıyla köy mezarlığında toprağa verildi. - DİYARBAKIR

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Kaynak: İHA

Altınözü, Piyade, Hatay, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri! Diyarbakırlı şehit son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

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