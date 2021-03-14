Son dakika haberleri: Diyarbakırspor'dan istifa - Son Dakika

Son dakika haberleri: Diyarbakırspor'dan istifa

14.03.2021 18:06
Son dakika haberleri: Diyarbakırspor'dan istifa, System.String[]

Son dakika haberlerine göre Bölgesel Amatör Ligi (BAL) takımlarından Diyarbakırspor'da yönetici Nafiz Bedirhanoğlu görevinden istifa ettiği açıkladı.

Bölgesel Amatör Ligi (BAL) takımlarından Diyarbakırspor'da yönetici Nafiz Bedirhanoğlu görevinden istifa ettiği açıkladı.

Nafiz Bedirhanoğlu, Diyarbakırspor'u problemlerinden kurtararak, tekrar büyük heyecanlar yaratabilmesi ve popülerliğine kavuşabilmesi için 8 Eylül 2020 tarihinde yapılan kongrede yeni yönetimde yer aldığını belirtti. Bedirhanoğlu, Hacı İhsan Aydın tarafından yönetime davet edildiğini, büyük bir heyecanla ve istekle çağrıya icabet ettiğini kaydetti. Bedirhanoğlu, şöyle dedi:

"Geçmiş yıllarda aralarında Diyarbakırspor Kulübü de olmak üzere, uzun yıllar profesyonel kulüp yönetimlerinde ve bu yönetimlerin içinde farklı görevlerde bulundum. Daha önceki yıllarda edindiğimiz bilgi ve tecrübelerimizle Diyarbakırspor kulübünün sportif başarılarına sunmak istedim. Sportif başarıların yanı sıra Diyarbakırspor'a kurumsal bir kimlik kazandırmak gayreti ve çabası gütmeye çalıştım. Fakat kongre tarihinden bugüne kadarki süreçte, sportif başarıların anahtarı olan kurumsal kimlik ve kurumsal yapılanma çerçevesindeki gayret ve çabalarımızın karşılık bulmadığı gibi tam aksi davranışlara prim verildiğini gördüm. Görev ve sorumluluklar konusunda karmaşa yaşanır bir ortama girildiği, futbol şube sorumlusu olmama rağmen ve ayrıca bu konuda yönetim kurulundaki en tecrübeli ve birikimli üyesi bulunmama rağmen son süreçlerdeki görüşme ve temasların hiçbirine çağırılmamam beni üzmüş ve bu kararı almamda etkili olmuştur. Ayrıca kulüp genel menajeri Ramazan Kahramaner ile beraber kulübün maddi menfaatlerini koruma yönündeki gayretlerimizin ve çabalarımızın karşılık bulmadığı, bu gayret ve çabalarımızın yönetim dışındaki bazı kesimlerin etkisi altında kalarak bu düşüncelerimizin ve tercihlerimiz pasifize edildi. Ayrıca itibarsızlaştırılma çalışmalarının hakim olduğu bir ortamda, yönetim kurulunda bulunmamın ve bu şekilde Diyarbakırspor kulübüne bir katkımın olamayacağı düşüncesiyle, yönetim kurulundaki tüm görevlerimden istifa ediyorum. Bundan sonraki süreçte Diyarbakırspor'a ve yönetim kuruluna başarılar diliyorum."

Bedirhanoğlu, 28 Şubat 2021 tarihinden itibaren yönetim kurulunca alınan tüm kararlarda imzasının bulunmadığını sözlerine ekledi. - DİYARBAKIR

Diyarbakırspor, İhsan Aydın, İstifa, Eylül, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Son dakika haberleri: Diyarbakırspor'dan istifa - Son Dakika Spor


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