Son dakika haberleri | Diyetisyenden "tam kapanma" döneminde çocukların dengeli beslenmesi için anne ve babalara tavsiyeler - Son Dakika

Son dakika haberleri | Diyetisyenden "tam kapanma" döneminde çocukların dengeli beslenmesi için anne ve babalara tavsiyeler

03.05.2021 11:55
Son dakika haberleri | Diyetisyenden

Son dakika sağlık haberi: Bursa İl Sağlık Müdürlüğünde görevli diyetisyen Canan Tanrıöver, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kısıtlamaları nedeniyle çocukların daha fazla hareketsiz kaldığını belirterek, yetersiz fiziksel aktivite ile birlikte şeker içeriği yüksek yiyeceklerin de fazla tüketiminin çocuklarda...

Bursa İl Sağlık Müdürlüğünde görevli diyetisyen Canan Tanrıöver, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kısıtlamaları nedeniyle çocukların daha fazla hareketsiz kaldığını belirterek, yetersiz fiziksel aktivite ile birlikte şeker içeriği yüksek yiyeceklerin de fazla tüketiminin çocuklarda kilo alımına neden olabileceğini bildirdi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Tanrıöver, obezitenin çocukluk çağında önüne geçilmesinin çok önemli olduğunu, çocukluk döneminde sağlıklı beslenme alışkanlığının kazanılmasının erişkin yaşta ortaya çıkabilecek çeşitli sağlık sorunlarının önlenmesi açısından çok büyük önem taşıdığını vurguladı.

Bu nedenle obezite konusunda alınacak önlemlerin sadece çocuk için değil tüm aile fertlerini kapsaması gerektiğine değinen Tanrıöver, "Çünkü sizlerin yapamadığı bir davranışı çocuktan beklemek, gerçekçi bir bakış açısı değildir. Sağlıklı beslenmenin yanı sıra çocukların daha hareketli bir yaşam tarzını benimsemeleri, çocukların sosyal, zihinsel ve bedensel gelişimlerine önemli katkılar sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.

Tanrıöver, çocukların, ebeveynlerinin duygusal durumlarından daima etkilendiklerini anımsatarak, şunları kaydetti:

"Özellikle pandemi döneminde ebeveynlerin hissettikleri endişe ve kaygı, çocukların duygu durumlarına da etki etmiş ve bu da yeme davranışını değiştirmiş olabilir. Çocuğun reddettiği bir yiyecek için ısrar etmek doğru bir çözüm olmayacaktır. Bu durumun geçici olduğunu bilin ve sadece güvende hissetmesini sağlayın. Sizin duygunuz değiştiğinde çocuğun yemeğe olan tavrı da değişecektir."

"Kahvaltı öğünü büyüme, gelişme ve okul performansı açısından oldukça önemli"

Bu dönemde çocukların daha fazla hareketsiz kaldığını hatırlatan Tanrıöver, "Yetersiz fiziksel aktivite ile birlikte şeker içeriği yüksek yiyeceklerin de fazla tüketilmesi enerji dengesizliğine yol açtığı için çocuklarda kilo alımına neden olur." değerlendirmesinde bulundu.

Diyetisyen Canan Tanrıöver, çocuklarına sağlıklı beslenme alışkanlığı kazandırmak isteyen ailelerin bazı konularda dikkatli olması gerektiğini ve çocukluk döneminde bütün besin öğelerinden zengin ve dengeli bir şekilde beslenilmesi gerektiğini aktardı.

3 ana öğünle beraber 2-3 ara öğünün de mutlaka yapılması gerektiğini belirten Tanrıöver, sözlerini şöyle tamamladı:

"Özellikle kahvaltı öğünü çocukluk döneminde hem büyüme ve gelişmesi için hem de okul performansı için oldukça önemlidir. Gece boyunca harcanan enerji ile karbonhidrat depoları boşalmakta ve kan şekeri seviyesi düşmektedir. Çeşitli besin gruplarının bir arada olduğu sağlıklı kahvaltı öğünü hem kan şekeri dengesini sağlamakta ve çocuğun zihinsel gücünü desteklemektedir. Öğünlerde; sebze, meyve, yoğurt, tahıl, et ve süt ürünleri gibi besinler dengeli bir şekilde tüketilmelidir."

Sağlıklı Beslenme, Diyetisyen, Obezite, Bursa, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Son dakika haberleri | Diyetisyenden 'tam kapanma' döneminde çocukların dengeli beslenmesi için anne ve babalara tavsiyeler - Son Dakika


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