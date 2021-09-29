Son dakika haberleri... Dizi oyuncusunun yurt dışı gelirinden pay alma davası - Son Dakika

Oyuncu Şükrü Özyıldız'ın, başrolünü oynadığı dizinin yurt dışı gelirinden kendisine düşen payı alamadığı gerekçesiyle açtığı davanın görülmesine devam edildi.

İstanbul 2. Fikri Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nde görülen davaya davacı Şükrü Özyıldız'ın avukatı ile davalı şirketin avukatı katıldı.

Duruşmada Özyıldız'ın alacaklı olup olmadığının tespiti için bilirkişiden istenen raporun dava dosyasına girdiği belirtildi.

Bilirkişi heyeti tarafından hazırlanan raporda, ilgili kanunlar gereği "Kış Güneşi" dizisinin yurt dışı satışı yapılmışsa imzalanan sözleşme gereği davacının tazminat talep edebileceği, bu yönde davalı firmaca ödemeye dair dosyada bir belgeye ulaşılamadığı kaydedildi.

Davalı şirketin, dava konusu dizinin yurt dışı satış geliri olarak 2019 ve 2020 yıllarında gelir kaydı bulunduğu ve bu kaydın toplamda 3 milyon 584 bin 592 lira 29 kuruş olduğu bilgisine yer verilen raporda, tarafların imzaladığı sözleşmede oyuncu Özyıldız'ın yüzde 4 pay alması gerektiği aktarıldı.

Raporda, oyunculuk bedelinden 31 Ocak 2017 tarihinde kesilen serbest meslek makbuz bedelinin düşülmesinden sonra Özyıldız'a ödenmesi gereken miktarın 60 bin 808 lira 69 kuruş olabileceği ifade edildi.

Davacı ve davalının avukatlarının rapora karşı beyanlarını hazırlamaları için süre veren mahkeme, duruşmayı erteledi.

Davanın geçmişi

Oyuncu Şükrü Özyıldız, avukatı aracılığıyla İstanbul 2. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'ne alacak davası açmıştı.

Dava dilekçesinde, Özyıldız ile borçlu şirket arasında Kış Güneşi dizisinin başrol olarak yer alması için 12 Ocak 2016'da sözleşme imzalandığı, sözleşme gereği şirketin, Özyıldız'a dizinin yurt dışına satışı nedeniyle elde ettiği gelirden brüt yüzde 4+KDV ödeme yapması gerektiği belirtilmişti.

Şirketin 13 Ocak 2017'de Özyıldız'a mail atarak dizinin yurt dışına satıldığının bilgisini verdiği, telif bedeli olarak oyuncuya 81 bin 334 lira ödeneceğini bildirdiği aktarılan dilekçede, şirketin defalarca yapacağını taahhüt ettiği ödemeyi yapmadığı ifade edilmişti.