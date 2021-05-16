DOÇ. DR. ALTINTAŞ KORONAVİRÜS AŞISI ÖNCESİ VE SONRASI 6 SAAT UYUYUN - Son Dakika

DOÇ. DR. ALTINTAŞ KORONAVİRÜS AŞISI ÖNCESİ VE SONRASI 6 SAAT UYUYUN

16.05.2021 10:54

TEKİRDAĞ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Göğüs ve Uyku Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Nejat Altıntaş, koronavirüs salgınındaki aşılamada uykunun çok önemli olduğunu belirterek, Koronavirüs aşısı oldunuz ama düzgün uyumadınız, 6 saatin altında uyudunuz.

TEKİRDAĞ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Göğüs ve Uyku Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Nejat Altıntaş, koronavirüs salgınındaki aşılamada uykunun çok önemli olduğunu belirterek, Koronavirüs aşısı oldunuz ama düzgün uyumadınız, 6 saatin altında uyudunuz. Sizde oluşacak antikor seviyesi yüzde 50'nin daha altındadır. O zaman uykunun en büyük faydası uyumak sizin korona yenmenizi sebep olur. Aksi takdirde vücudunuzda savunma hücreleri oluşamaz, virüsle savaşınız da yarı yarıya azalmış olur. Bunun için aşı ve sonrası en az 6 saat uyumak önemli dedi.

NKÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Göğüs ve Uyku Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Nejat Altıntaş, koronavirüs döneminde vücudun savunma hücrelerinin uykuyla çok ilişkili olduğunu söyledi. Altıntaş, Vücudumuzda savunma hücresi dediğimiz beyaz küreler var. Beyaz kürenin aktivitesine bakmışlar. Sadece bir gün, tek bir gün, 4 saatin altında uyuyacak olursan aktivitesi hücrelerinin yüzde 70 azalıyor. Bu hücre ne için gerekli Kanser hücrelerini öldürmek için gerekli, vücudunuza giren virüsleri bakterileri öldürmek için gerekli dedi.

'AŞI ÖNCESİ VE SONRASI 6 SAAT UYUYUN'

Doç. Dr. Altıntaş, koronavirüs salgınında aşılamanın aralıksız sürdüğünü ifade ederek, aşı olacak vatandaşların aşı öncesi ve sonrasında mutlaka korunması gerektiğini kaydetti. Doç. Dr. Altıntaş, Mutlaka aşı olmadan önce bir ağrı kesiciler kullanılmaması gerekiyor. Çünkü ağrı kesici kullanılması aşının etkinliğini azaltıyor. İkincisi alerji ilaçlarının kullanılmaması gerekiyor. Üçüncüsü de çok iyi 6 saatin üzerinde mutlaka uyku uyunması gerekiyor. Alerji hastalarının özellikle şuna dikkat etmeleri gerekiyor. Mutlaka birkaç günlüğüne alerji ilaçlarına ara vermeleri gerekiyor. Bizim aşıdaki amacımız şu, kişiye o mikropla ilgili bilgiyi veriyoruz ve vücudun savunma hücrelerinin o bölgeye gelmesini istiyoruz. Gelsin toplansınlar diye. Ama alerji ilaçları ne yapıyor Hani kolunuzda, bacağınızda kaşıntı olmasın diye o alerji hücrelerinin oraya gelmesini o ilaçlar engelliyor. Dolayısıyla o ilaçları aldığınız zaman o bölgelerde ya da kanınızın içerisinde savunma hücrelerinin gelmesini engellediği için virüsle savaşınızda zayıflıklar meydana geliyor dedi.

'UYUMAZSANIZ VİRÜSLE SAVAŞINIZ YARI YARIYA AZALIR'

Doç. Dr. Nejat Altıntaş, koronavirüs aşısının uykuyla ilgili henüz bir çalışması olmadığını belirterek, şunları söyledi

Ama daha önceki aşılarla ilgili yapılmış çalışmalar var. Şunu göstermişler, sadece bir hafta boyunca 6 saatin altında uyuyacak olursanız ve grip aşısı olacak olursanız, grip aşısının tutma ihtimali, hani bizim aşılar amacımız nedir Aşı oluruz, vücudumuzda antikor üretilmesini isteriz. Antikor biriksin ki vücuda virüs girdiği zaman öldürebilsin. İşte sadece bir hafta 6 saattin altında uyuyacak olursanız vücutta oluşan antikor seviyesi uyuyan insana göre yüzde 50 daha az. Yani bu dönemde biliyorsunuz, herkesin uykusu bozulmuş vaziyette, insanlar uyumuyorlar, gece yatmıyorlar, sabah doğru düzgün kalkmıyorlar ister istemez. Gittiniz koronavirüs aşısı oldunuz ama düzgün uyumadınız 6 saatin altında uyudunuz. Sizde oluşacak antikor seviyesi yüzde 50'nin daha altındadır. O zaman uykunun en büyük faydası uyumak sizin koronayı yenmenize sebep olur. Aksi takdirde vücudunuzda savunma hücreleri oluşamaz, virüsle savaşınız da yarı yarıya azalmış olur. Bunun için aşı ve sonrası en az 6 saat uyumak önemli diye konuştu.

'UYKUNUN HAYATIMIZDA ÇOK ÖNEMİ VAR'

İnsanların hayatında uykunun çok önemi olduğunu söyleyen Altıntaş, Uyku bize hazır verilmiş, insanlar yürümek gibi ya da bisikleti kullanmak gibi değil de sanki 'bu bana hazır verildi ben yatıyorum uyuyorum' gibi düşünüyorlar. Ama uykunun hayatımızda çok büyük önemi var. Bir kere Alzheimer hastalığı ile ilgili çok önemi var. Normalde bizim beynimizin içerisinde bir sıvı var, beyin omurilik sıvısı dediğimiz bir sıvı var. Bu, beynin içerisine gelir ve beyni yıkar ve beynin içerisinde alzheimera sebep olacak meteomolit ve tau dediğimiz o proteinleri oradan yıkar. Bu proteinler beyinde birikecek olursa alzheimer hastalığına sebep olur. Yalnız bu sıvının beyni yıkayabilmesi için beyin hücrelerin arasında mesafe olması gerekiyor. Ama bu mesafe o kadar dar ki mesafeden sıvı geçemiyor. Sadece uyku esnasında ve derin uyku esnasında bu hücreler yaklaşık yüzde 80 küçülüyorlar. Küçülünce aralardan kanallar oluşuyor ve beyni yıkamaya başlıyorlar dedi.

DOÇ. DR. ALTINTAŞ KORONAVİRÜS AŞISI ÖNCESİ VE SONRASI 6 SAAT UYUYUN
DOÇ. DR. ALTINTAŞ KORONAVİRÜS AŞISI ÖNCESİ VE SONRASI 6 SAAT UYUYUN
DOÇ. DR. ALTINTAŞ KORONAVİRÜS AŞISI ÖNCESİ VE SONRASI 6 SAAT UYUYUN
DOÇ. DR. ALTINTAŞ KORONAVİRÜS AŞISI ÖNCESİ VE SONRASI 6 SAAT UYUYUN
DOÇ. DR. ALTINTAŞ KORONAVİRÜS AŞISI ÖNCESİ VE SONRASI 6 SAAT UYUYUN
DOÇ. DR. ALTINTAŞ KORONAVİRÜS AŞISI ÖNCESİ VE SONRASI 6 SAAT UYUYUN
DOÇ. DR. ALTINTAŞ KORONAVİRÜS AŞISI ÖNCESİ VE SONRASI 6 SAAT UYUYUN
DOÇ. DR. ALTINTAŞ KORONAVİRÜS AŞISI ÖNCESİ VE SONRASI 6 SAAT UYUYUN
DOÇ. DR. ALTINTAŞ KORONAVİRÜS AŞISI ÖNCESİ VE SONRASI 6 SAAT UYUYUN

Namık Kemal Üniversitesi, Araştırma Hastanesi, Koronavirüs, Kanser, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DOÇ. DR. ALTINTAŞ KORONAVİRÜS AŞISI ÖNCESİ VE SONRASI 6 SAAT UYUYUN - Son Dakika


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