BİNGÖL merkeze bağlı Şaban köyü yakınındaki Gerindal Krater Gölü, doğa tutkunlarının ilgi odağı oldu. Kuzey Yüzü Dağcılık ve Arama Kurtarma Derneği ekipleri, 3,5 saatlik yürüyüşle 2 bin 300 rakımlı göle ulaştı.

Güvenlik güçlerince terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarla huzur ve güven ortamının sağlandığı kırsal alanlara, doğaseverler gelmeye devam ediyor. Bingöl'de Kuzey Yüzü Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü ile Arama Kurtarma Derneği üyeleri, 3,5 saatlik yürüyüşün ardından 2 bin 300 rakımdaki Gerindal Krater Gölü'ne ulaştı. Dernek Başkanı Ramazan Küçükhazar, yürüyüşün eğlenceli ancak zorlu geçtiğini dile getirerek, "Bölgemizde oluşan huzur ve güven ortamına dikkat çekmek için bu yürüyüşü gerçekleştirdik. Bölgemizin huzurlu olduğunu belirtip, doğaseverlerin buraya gelmesini tavsiye ediyoruz. 35 kişilik ekiple 3,5 saatlik zorlu yürüyüşün ardından 2 bin 300 rakımlı bölgeye ulaştık" dedi.