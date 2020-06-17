Son dakika haberleri... Doğan Kartal; "İnşaat sektörü yükseliyor" - Son Dakika

Son dakika haberleri... Doğan Kartal; "İnşaat sektörü yükseliyor"

Son dakika ekonomi haberi... İnşaat sektörü, günümüzde ev sahibi olmak isteyenler için çok önemli bir sektör olmakta.

Son dakika haberleri... Doğan Kartal;

İnşaat sektörü, günümüzde ev sahibi olmak isteyenler için çok önemli bir sektör olmakta. Pek çok alanda müşterinin ev aldığı bu dönemlerde korona virüs salgını olsa dahi inşaat sektöründeki artış son zamanlarda birçok müşterinin de ilgisini çekti. İnşaat sektöründe yatırımları bulunan, iş adamı Doğan Kartal, inşaat sektöründe yaşanan gelişmeleri ve daha nelerin olacağını anlattı.


Doğan Kartal; "Konut faizlerinin de yüzde 0,64'e kadar düşmesi ile birlikte konut alımının bir miktar artacağı, inşaat sektörünün de canlanacağını düşünmekteyim. Çünkü konut faizleri düştükçe konut alımında bir kademe artış olacak, bu da müşterilerin taleplerinin artmasını sağlayacak. Bunu gören müteahhitler inşaat sektörünün yükselmesinde önemli bir adım oynayarak yeni konutlar inşa edecek ve elindeki konutlarını daha uygun fiyata satabilecek. Türkiye'de son yıllarda inşaat sektöründe ciddi bir artış meydana gelse de korona virüs salgını sebebiyle yavaşlamalar meydana gelmiş olabilir ve konut alımında da talep azlığı meydana gelmiş olabilir. Bu durum çalışanları ve konut satışlarını etkilese de konut faizlerinin düşmesi ile beraber konut alımında bundan dolayı bir artış olacağını tahmin ediyorum. Dünya genelinde inşaat sektörü incelendiğinde İtalya, Fransa ve Almanya'da %60 oranında süren inşaatlar 2020 yılındaki salgın ile beraber %10'un altına düştü. Almanya bu durumdan az etkilense dahi dünya genelindeki inşaat sektörü ciddi bir durgunluğa girdi. Buna rağmen çoğu inşaat firması inşaatlarına devam ederek bu durumu atlatmaya çalıştı." diye ifade etti.


Doğan Kartal ayrıca şöyle devam etti; "Şu anda inşaat sektöründe Türkiye'de 1.4 milyon insan çalışırken ekonominin de %5.4'ünü oluşturmaktadır. İnşaatta güven endeksi Nisan ayında büyük bir düşüş yaşasa da yeni konut faizleri ile inşaat sektörünün tekrar canlanacağını düşünmekteyim. Bazı inşaat sektörleri bazı projeleri iptal etse de, işçi alımlarını durdursa da yeni dönem ile birlikte inşaat sektörü tekrar yükselişe geçecek. Salgın sebebiyle artık insanlar müstakil evde yaşamayı tercih edebilir. Bu da bahçeli evlerin inşaatlarının artması demektir. Bununla birlikte yeni yapılan projelerde peyzaj düzenlemesi olacak, daha modern ve daha geniş bir şekilde yapılacak. Şantiyelerde ise dijitalleşme daha da güçlenecek. Yeni inşaat dönemi ile birlikte teknoloji kendini daha da hissederken sağlık açısından da daha verimli binalar inşa edilecek." - ERZURUM

Doğan Kartal , Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.06.2020 11:08 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberleri... Doğan Kartal; 'İnşaat sektörü yükseliyor' - Son Dakika Ekonomi

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