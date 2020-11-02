Son dakika haberleri... Doğanlar Apartmanı enkazında bulunan altınlar polise teslim edildi - Son Dakika

Son dakika haberleri... Doğanlar Apartmanı enkazında bulunan altınlar polise teslim edildi

02.11.2020 18:31
Son dakika haberleri... Doğanlar Apartmanı enkazında bulunan altınlar polise teslim edildi, System.String[]

Son dakika haberler... İZMİR Seferihisar merkezli 6.6 büyüklüğündeki depremin Bayraklı ilçesinde enkaza dönüştürdüğü Doğanlar Apartmanı'ndaki arama kurtarma çalışmaları sırasında Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri içinde çok sayıda altın ziynet eşyası bulunan kutu buldu.

İZMİR Seferihisar merkezli 6.6 büyüklüğündeki depremin Bayraklı ilçesinde enkaza dönüştürdüğü Doğanlar Apartmanı'ndaki arama kurtarma çalışmaları sırasında Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri içinde çok sayıda altın ziynet eşyası bulunan kutu buldu. Kutu sahibine verilmek üzere tutanakla polis ekiplerine teslim edildi.

İzmir'de 30 Ekim'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem, 17 binada yıkıma neden oldu, çok sayıda binada da hasar meydana geldi. Yıkılan binalardan biri de Bayraklı ilçesindeki, 21 daireli, 8 katlı Doğanlar Apartmanı oldu. AFAD başta olmak üzere Türkiye'nin çeşitli yerlerinden gelen itfaiye ve kurtarma ekipleri ile çeşitli sivil toplum kuruluşları enkaz altında kalanlar için arama kurtarma çalışması başlattı. İğneyle kuyu kazar gibi büyük bir titizlikle yapılan arama-kurtarma çalışmaları sırasında Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından bir poşet içinde takı kutuları içinde küpe, bilezik, kolye gibi çok sayıda altın ziynet eşyası ve çeyrek altınlar bulundu. Bulunan altınlar, tutanakla sahibi bulunup, ulaştırılmak üzere polis ekiplerine teslim edildi.


Son dakika haberleri... Doğanlar Apartmanı enkazında bulunan altınlar polise teslim edildi
Son dakika haberleri... Doğanlar Apartmanı enkazında bulunan altınlar polise teslim edildi
Son dakika haberleri... Doğanlar Apartmanı enkazında bulunan altınlar polise teslim edildi
Son dakika haberleri... Doğanlar Apartmanı enkazında bulunan altınlar polise teslim edildi

Arama Kurtarma, Bayraklı, İtfaiye, İzmir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Doğanlar Apartmanı enkazında bulunan altınlar polise teslim edildi - Son Dakika


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