Malatya'nın Doğanşehir ilçesine yarı olimpik havuz yapımı, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından programa alındı.



Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt, yaptığı açıklamada, Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na yaptıkları sunumda ilçe merkezinde bulunan futbol sahasının bulunduğu parsele yarı olimpik havuz istediklerini söyledi.

Kapasoğlu'nun projenin programa alınması konusunda talimat verdiğini kaydeden Zelyurt, "AK Parti Doğanşehir İlçe Başkanı Murat Kavuncuoğlu ile birlikte bu konunun takipçisi olup en kısa zamanda ilçemizi yarı olimpik havuzla buluşturacağız inşallah. Gençlik ve Spor Bakanımıza şükranlarımızı sunuyoruz." dedi.