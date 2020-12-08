Doğu Akdeniz'de cadde ve sokaklar sessizliğe büründü - Son Dakika

Doğu Akdeniz'de cadde ve sokaklar sessizliğe büründü
08.12.2020 21:25
Boş cadde ve sokaklardan detay Emniyet ekiplerinin kontrolünden detay HATAY - Hatay'ın İskenderun ve Antakya ilçesinde de saat 21.00 itibarıyla başlayan sokağa çıkma kısıtlamasıyla cadde, sokak ve alanlar boş kaldı.
Boş cadde ve sokaklardan detay
Emniyet ekiplerinin kontrolünden detay HATAY - Hatay'ın İskenderun ve Antakya ilçesinde de saat 21.00 itibarıyla başlayan sokağa çıkma kısıtlamasıyla cadde, sokak ve alanlar boş kaldı.
İskenderun'un işlek bölgelerinden Şehit Pamir, Ulu Cami ve Atatürk Bulvarı ile Atatürk Anıt Alanı sessizliğe büründü.
Polis ekipleri ana arterlerde denetleme noktaları oluştururken mobil ekipler ise kentin farklı bölgelerinde denetimlerini sürdürüyor.
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