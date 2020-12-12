Son dakika haberleri! Doğu Akdeniz'de "kısıtlama" sessizliği devam ediyor - Son Dakika

Son dakika haberleri! Doğu Akdeniz'de "kısıtlama" sessizliği devam ediyor

12.12.2020 20:13
Son dakika haberleri! Doğu Akdeniz'de

Son dakika haberleri... Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamasıyla Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'deki cadde, sokak ve meydanlarda gün boyu sessizlik hakim oldu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamasıyla Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'deki cadde, sokak ve meydanlarda gün boyu sessizlik hakim oldu.

Adana'da vatandaşların yoğun kullandığı bulvar, cadde ve meydanlar sessizliğe büründü.

Polis ekipleri, ana arter ve kavşaklarda önlem aldı, denetim yaptı.

Mersin

Mersin'de kentin işlek olduğu noktalarda akşam saatlerinde de sessizlik devam etti.

Polis ekipleri kentin farklı noktalarında denetimlerini aralıksız sürdürdü.

Hatay

Hatay'ın en işlek noktalarından Atatürk ve Gündüz caddelerinde sessizlik hakim oldu.

Polis ekipleri, belirli noktalarda önlem alarak geçen araçları denetledi.

Osmaniye

Osmaniye'de vatandaşların yoğun bulunduğu Atatürk Caddesi ile Devlet Bahçeli, Musa Şahin ile Adnan Menderes bulvarlarının tenha olduğu görüldü.

Cumhuriyet ve Devlet Bahçeli meydanları da boş kaldı.

Osmaniye, Mersin, Adana, Hatay, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Doğu Akdeniz'de 'kısıtlama' sessizliği devam ediyor - Son Dakika


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