Son dakika haberleri... Doğu Anadolu'da sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizlik hakim oldu - Son Dakika

Son dakika haberleri... Doğu Anadolu'da sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizlik hakim oldu

24.01.2021 11:43
Son dakika haberleri... Doğu Anadolu'da sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizlik hakim oldu, System.String[]

Son dakika gündem haberi... Doğu Anadolu Bölgesi'nde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasıyla cadde ve sokaklarda sessizliğe büründü.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasıyla cadde ve sokaklarda sessizliğe büründü.

Ülke genelinde Kovid-19 salgınıyla mücadele amacıyla 25 Ocak Pazartesi saat 05.00'te sona erecek kısıtlamaya Erzurum, Erzincan, Kars, Tunceli, Ağrı, Ardahan ve Iğdır'da vatandaşların uyduğu gözlendi.

Cadde, meydan ve sokakların boş kaldığı illerde güvenlik güçleri, kentlerin giriş ve çıkış noktalarında, ana caddelerde ve belirlenen yerlerde denetimlerini sürdürdü.

Polis ekipleri, görevli olduğunu söyleyen sürücü ve yolcuların kimliklerini ve belgelerini kontrol ederek geçişlerine izin verdi.

Bölge illerinde kısıtlama nedeniyle sabah saatlerinde araç trafiğinin düşük seviyede olduğu görüldü.

Doğu Anadolu Bölgesi, Pazartesi, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Doğu Anadolu'da sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizlik hakim oldu - Son Dakika


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