Son dakika haberleri | Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği üyelerinden 199 ülkeye 8 ayda 1,2 milyar dolarlık ihracat. - Son Dakika

Son dakika haberleri | Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği üyelerinden 199 ülkeye 8 ayda 1,2 milyar dolarlık ihracat.

Son dakika ekonomi haberine göre Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği (DAİB) üyesi firmalarca ocak-ağustos aylarında 199 ülkeye yapılan ihracat, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisine rağmen geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,66 artarak 1 milyar 198 milyon 997 bin dolar oldu.

Son dakika haberleri | Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği üyelerinden 199 ülkeye 8 ayda 1,2 milyar dolarlık ihracat., System.String[]

Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği (DAİB) üyesi firmalarca ocak-ağustos aylarında 199 ülkeye yapılan ihracat, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisine rağmen geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,66 artarak 1 milyar 198 milyon 997 bin dolar oldu.

AA muhabirinin, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve DAİB verilerinden yaptığı derlemeye göre, ocak-ağustos döneminde birliğin faaliyet bölgesindeki Ağrı, Ardahan, Batman, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Erzurum, Erzincan, Elazığ, Iğdır, Hakkari, Muş, Şırnak, Tunceli, Van, Kars ve Siirt'ten 199 ülkeye ürün gönderildi

Geçen yıl ocak-ağustos döneminde 1 milyar 179 milyon 440 bin dolarlık ihracat yapan DAİB'in bu yılki 8 aylık ihracatı, Kovid-19 salgınına rağmen geçen yılın aynı aylarına kıyasla yüzde 1,66 artarak 1 milyar 198 milyon 997 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

8 ayda en çok tarım ürünü ihracatı yapıldı

Geçen yıl ocak-temmuz döneminde 922 milyon 456 bin dolarlık sanayi, 193 milyon 245 bin dolarlık tarım ürünü satan DAİB üyesi firmalar, bu yıl aynı dönemde sanayide yüzde 1,34'lük düşüşle 910 milyon 117 bin dolarlık, tarımda yüzde 24,05'lik artışla 239 milyon 719 bin dolarlık dış satıma imza attı.

Bu dönemde madencilik sektörünün ihracatı ise 49 milyon 17 bin dolar olarak gerçekleşti.

Bu yılın ocak-ağustos döneminde en çok ihracat yapılan sanayi sektörlerinden ilk sırayı 154 milyon 412 bin dolarla kimya sektörü aldı. Bu sektörü 148 milyon 488 bin dolarla makine, 127 milyon 57 bin dolarla hazır giyim, 97 milyon 765 bin dolarla otomotiv izledi.

Aynı aylarda DAİB üyesi firmalar tarım ürünleri ihracatı kapsamında hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ihracatından 23 milyon 921 bin dolar, yaş meyve ve sebze ihracatından 53 milyon 976 bin dolar, sebze ve meyveden 29 milyon 308 bin dolarlık gelir elde etti.

Mobilya, kağıt ve orman ürünlerinde de ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,17'lik artışla 90 milyon 831 bin dolardan 97 milyon 343 bin dolara yükseldi.

En çok ihracat Irak'a yapıldı

Birliğin ocak-ağustos döneminde ihracatı ülkelere göre değerlendirildiğinde 274 milyon 874 bin dolar ile ilk sırada Irak yer aldı. Bu ülkeyi 84 milyon 184 bin dolarla Azerbaycan-Nahçivan, 74 milyon 489 bin dolarla Almanya, 56 milyon 961 bin dolarla İran ve 34 milyon 172 bin dolar ile Libya takip etti.

DAİB Yönetim Kurulu Başkanı ve TİM Denetim Kurulu Üyesi Ethem Tanrıver, AA muhabirine, Birlik olarak, ülke ihracatıyla paralel şekilde 2020 yılına ihracat anlamında çok iyi başladıklarını söyledi.

Pandemi nedeniyle mart, nisan ve mayıs aylarında ihracatta eksilmeler olduğunu anlatan Tanrıver, şöyle konuştu:

"Mart ayına kadar ilk 2 ayda, bir önceki yıla göre ortalama yüzde 10'un üzerinde ihracat fazlamız vardı. Pandemi dolayısıyla bazı aylarda ihracatımızda eksilme oldu ancak haziran itibarıyla ihracatımızda tekrar bir toparlanma başladı. Haziran ayını yüzde 64,80 artışla kapatmanın ardından temmuz, ağustos aylarında da ortalama yüzde 15'ler düzeyinde ihracat artışımız oldu."

Tanrıver, son 4 aydaki ihracatı, geçen senenin aynı aylarına göre artıracaklarını ve yıl sonunu Birlik olarak artışla kapatmayı hedeflediklerini vurgulayarak, "İçinde bulunduğumuz çok zor koşullarda büyük gayret gösteren ihracatçılarımızı tebrik ediyorum. İnşallah 2021'de bölge ve ülkemiz olarak çok daha iyi ihracat rakamları, çok daha büyük ihracat imkanları yakalayacağımıza inanıyoruz." dedi.

İhracatçılar Birliği, Doğu Anadolu, Ağustos, İhracat, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2020 11:27 - Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberleri | Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği üyelerinden 199 ülkeye 8 ayda 1,2 milyar dolarlık ihracat. - Son Dakika Ekonomi

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