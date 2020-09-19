DOĞU KARADENİZ'DE ŞİDDETLİ YAĞIŞ

ARTVİN'de sabah etkili olan sağanak nedeniyle Hopa ilçesinde derelerde su seviyesi yükseldi, yamaçtan gelen sel suları ve heyelan sonucu Borçka-Güreşen karayolu ulaşıma kapandı. Ekipler, kapalı yolda çalışma başlattı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz Bölgesi'nde Trabzon, Rize ve Artvin'de, şiddetli sağanak ile gök gürültülü sağanak görüleceği uyarısında bulunarak sel, heyelan ve su baskınlarına karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istenmişti. Bölgede sabah saatlerinde başlayan yağış etkili olmaya başladı. Artvin'in Hopa ilçesinde bazı derelerde su seviyesi yükseldi. Yan derenin taşması sonucu sel sularından etkilenen, Hopa-Borçka karayolunda araçlar, güçlükle seyretti. Yamaçtan gelen sel suları ve heyelan sonucu da Borçka-Güreşen karayolu ulaşıma kapandı. Ekipler, iş makineleri eşliğinde kapalı yolda çalışma başlattı.

KUVVETLİ SAĞANAK UYARISIRize'nin Pazar ilçesinde de etkisini sürdüren sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi. Bölgede yetkililer, olası su baskını , sel ve heyelana karşı, vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.

Trabzon'un doğusu ve Rize çevreleriyle Artvin'in kuzey ilçelerinde yarın yer yer çok kuvvetli sağanak bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre; Trabzon'un doğusu ve Rize çevreleriyle Artvin'in kuzey ilçelerinde akşam saatlerine kadar yerel olarak kuvvetli, yer yer çok kuvvetli sağanak ön görülüyor.