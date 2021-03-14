Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de cadde ve sokaklarda sessizlik hakim - Son Dakika

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de cadde ve sokaklarda sessizlik hakim

14.03.2021 10:09

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de yüksek ve çok yüksek riskli iller arasında bulunan 5 ilde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında pazar günü uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde ve meydanlar sessizliğe büründü.

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de yüksek ve çok yüksek riskli iller arasında bulunan 5 ilde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında pazar günü uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde ve meydanlar sessizliğe büründü.

Sakarya'da kentin normal zamanda en işlek adreslerinden Çark Caddesi, Tarihi Uzun Çarşı, Demokrasi ve Gar meydanlarında sakinlik hakim.

Hafta sonları yoğunluğun yaşandığı Donatım Park ve Millet Bahçesi'nde de kimsenin bulunmadığı gözlendi.

Kocaeli, Düzce, Bolu ve Zonguldak'ta da kısıtlamadan muaf olan işletmeler mesailerine devam ederken, vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamasına uyduğu görüldü.

Polis ve jandarma ekipleri belirli noktalarda denetim gerçekleştirirken, durdurulan araçlarda bulunanların izin belgeleri kontrol ediliyor.

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de cadde ve sokaklarda sessizlik hakim
Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de cadde ve sokaklarda sessizlik hakim
Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de cadde ve sokaklarda sessizlik hakim
Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de cadde ve sokaklarda sessizlik hakim

Batı Karadeniz, Marmara, Pazar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de cadde ve sokaklarda sessizlik hakim - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Meteoroloji bölge bölge uyardı! Yağışlar 4 gün boyunca etkili olacak Yeniden kapanma olacak mı? Milyonların gözü yarınki Kabine toplantısında Seralarda yetiştirilen altın çileğin kilosu 150 liradan satılıyor Annesi kapıyı açtığında hayatının şokunu yaşadı! Genç çift girdikleri banyodan çıkamadı Trafik kazasında hayatını kaybeden Karahan Çantay'ın sevgilisi ortaya çıktı İbrahim Tatlıses eleştirilerin ardından yeniden imaj değiştirdi 2 kangal köpeği sürüye yaklaşan ayıyı böyle kovaladı Bakan Soylu, kapısı koçbaşıyla kırılan CHP'li ilçe başkanını aradı: Hakkınızı helal edin
Fabrikaların olduğu alanda bulunan derenin rengi kırmızıya döndü Fabrikaların olduğu alanda bulunan derenin rengi kırmızıya döndü         
10:36
ABD'de polisin siyahi bir kadını vurarak öldürdüğü anlara ilişkin kamera görüntüleri yayınlandı ABD'de polisin siyahi bir kadını vurarak öldürdüğü anlara ilişkin kamera görüntüleri yayınlandı         
10:02
ABD'nin New York Times Meydanı'nda 'Gülen'i durdurun' yazılı ilan yayınlandı ABD'nin New York Times Meydanı'nda 'Gülen'i durdurun' yazılı ilan yayınlandı         
09:18
Boğaz manzaralı otelde yapılan eğlenceye baskın! Ceza yiyenler sinirlerini gazetecilerden çıkardı Boğaz manzaralı otelde yapılan eğlenceye baskın! Ceza yiyenler sinirlerini gazetecilerden çıkardı         
08:42
Üç CHP'li başkana Danıştay'dan kötü haber: Belediyeler yardım toplayamaz Üç CHP'li başkana Danıştay'dan kötü haber: Belediyeler yardım toplayamaz         
23:58
Feghouli'den Şenol Güneş'e çağrı! Milli Takım için özel istekte bulundu Feghouli'den Şenol Güneş'e çağrı! Milli Takım için özel istekte bulundu         
23:17
Bursa'da 22 aracı biçen ve 4 kişinin ölümüne neden olan tırın sürücüsü tutuklandı Bursa'da 22 aracı biçen ve 4 kişinin ölümüne neden olan tırın sürücüsü tutuklandı         
20:59
Ünlü oyuncu Nihal Yalçın'dan bomba itiraf: Sanal cinsel ilişki yapmaya çok özeniyorum Ünlü oyuncu Nihal Yalçın'dan bomba itiraf: Sanal cinsel ilişki yapmaya çok özeniyorum         
17:41
Hülya Avşar'dan cinsel yönelim itirafı: Ben sapyoseksüelim Hülya Avşar'dan cinsel yönelim itirafı: Ben sapyoseksüelim         
15:21
Ağacın altında bekleyen 4 kişinin üzerine yıldırım düştü! Korkunç olay anbean kamerada Ağacın altında bekleyen 4 kişinin üzerine yıldırım düştü! Korkunç olay anbean kamerada         
14:15
Trafikte hayrete düşüren görüntü! Arka koltukta oturan kadının sürücüyü dövdüğü anlar kamerada Trafikte hayrete düşüren görüntü! Arka koltukta oturan kadının sürücüyü dövdüğü anlar kamerada         
14:00
Uzman isim 500'lü rakamlardan altın alıp kara kara düşünenlere çıkış yolunu gösterdi Uzman isim 500'lü rakamlardan altın alıp kara kara düşünenlere çıkış yolunu gösterdi         
13:02
Hastanın karnından çıkanı gören doktor şaşkına döndü: Bedeninde bomba taşıyorsun! Hastanın karnından çıkanı gören doktor şaşkına döndü: Bedeninde bomba taşıyorsun!         
12:09
Siyaset kulislerinin son bombası! Albayrak parti yönetimine dönecek, Ziya Selçuk ve Fahrettin Koca yeni Kabine'de yer almayacak Siyaset kulislerinin son bombası! Albayrak parti yönetimine dönecek, Ziya Selçuk ve Fahrettin Koca yeni Kabine'de yer almayacak         
11:03
AK Partili Zengin, Ayasofya İmamı Boynukalın'ın paylaşımını eleştirdi: Yanlış buluyorum, böyle bir konuda tweet atmamalı AK Partili Zengin, Ayasofya İmamı Boynukalın'ın paylaşımını eleştirdi: Yanlış buluyorum, böyle bir konuda tweet atmamalı         
10:33
Milyoner aşkı için ne yapacağını şaşıran Şeyma Subaşı, Milyoner aşkı için ne yapacağını şaşıran Şeyma Subaşı, "Sevgilimin malıyım" yazılı kıyafetle poz verdi         
10:15
Müge Anlı, eniştesinin tecavüz ettiği adamın çıplak fotoğraflarını yayınladı Müge Anlı, eniştesinin tecavüz ettiği adamın çıplak fotoğraflarını yayınladı         
08:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2021 10:49:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de cadde ve sokaklarda sessizlik hakim - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei