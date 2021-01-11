Son dakika haberleri! Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirlerine ilişkin denetimler sürüyor - Son Dakika

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'deki 6 ilde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetimler devam ediyor.

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım koordinasyonunda kentte denetim yapan polis, jandarma ve zabıta ekipleri, yoğun kullanılan alanlarda maske, mesafe ve hijyen kuralına uyulup uyulmadığını kontrol ediyor.

Trafik ekipleri, yol kontrol noktalarında şoför ve yolculara salgında uyulması gereken önlemleri hatırlatırken, Sakarya Büyükşehir Belediyesince kent genelinde dezenfekte işlemleri ve maske dağıtımları sürüyor.

Düzce

Düzce'de Vali Cevdet Atay koordinesinde emniyet ekiplerinin Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimleri günün her saati yoğun şekilde sürüyor.

Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri Avni Akyol Yurdu'nda karantinada olan bir vatandaşın ilaçlarını eczaneden alıp yurt güvenliğine teslim etti.

112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak talebini ileten vatandaşın da temel ihtiyaçlara yönelik isteği karşılandı.

Kent genelinde jandarma ve polis ekiplerince maske ve mesafe denetimleri sürüyor.

Zonguldak

Zonguldak Belediyesi temizlik ekiplerince kentteki bazı cadde ve sokaklar belli aralıklarla yıkanıyor, ortak kullanım alanları dezenfekte ediliyor.

Vatandaşların yoğun bulunduğu banka önleri ve iş yerlerinde polis ve zabıta ekipleri, kurallara uyulması için ikazda bulunuyor.

İlçelerin girişlerindeki kontrol noktalarında kimlik ve HES kodu kontrolü yapılıyor, vatandaşların ateşi ölçülüyor.

Bartın, Karabük ve Bolu'da da halkın yoğunluk oluşturduğu yerlerde sosyal mesafe ve maske kullanımı konusunda uyarılarda bulunuluyor.

Karabük Valisi Fuat Gürel, hafta sonu kısıtlamaya genel anlamda uyulduğunu belirterek, hafta içinde de kurallara uyulmasını istedi.