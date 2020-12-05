Son dakika haberi! Sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla sokaklar boş kaldı - Son Dakika

Son dakika haberi! Sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla sokaklar boş kaldı

05.12.2020 12:09

Bir son dakika haberine göre Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dün akşam sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla sokak ve caddelerde sessizlik hakim oldu.

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dün akşam sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla sokak ve

caddelerde sessizlik hakim oldu.

İçişlerinin Bakanlığının genelgesi kapsamında saat dün akşam 20.00'de sokağa çıkma kısıtlaması başlamasıyla sokak ve caddeler boş kaldı. Kentin işlek adreslerinden Çark Caddesi, tarihi Uzun Çarşı, Demokrasi ve Gar meydanlarında sakinlik görüldü.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri dışarı çıkan vatandaşlara ve sürücülere yönelik denetimlerini sürdürdü.

Son dakika haberi! Sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla sokaklar boş kaldı
Son dakika haberi! Sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla sokaklar boş kaldı
Son dakika haberi! Sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla sokaklar boş kaldı
Son dakika haberi! Sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla sokaklar boş kaldı

Zonguldak, Karabük, Bartın, Bolu, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla sokaklar boş kaldı - Son Dakika


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