Son dakika haberleri | Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'deki 5 il, sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizliğe büründü - Son Dakika

Son dakika haberleri | Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'deki 5 il, sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizliğe büründü

27.03.2021 21:13
Son dakika haberleri | Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'deki 5 il, sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizliğe büründü, System.String[]

Son dakika haberlerine göre Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasında "yüksek ve çok yüksek risk" kategorisinde bulunan Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'deki Sakarya, Kocaeli, Düzce, Zonguldak ve Bolu'da sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizlik hakim oldu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasında "yüksek ve çok yüksek risk" kategorisinde bulunan Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'deki Sakarya, Kocaeli, Düzce, Zonguldak ve Bolu'da sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizlik hakim oldu.

Sakarya'da kentin en işlek adreslerinden Çark Caddesi, tarihi Uzun Çarşı, Demokrasi ve Gar meydanları, Atatürk Bulvarı, Donatım Park ve Millet Bahçesi, sessizliğe büründü.

Polis, jandarma ve zabıta ekipleri ile mahalle bekçileri, kent genelinde denetimlerini sürdürüyor.

Düzce

Düzce'de kısıtlamanın başlamasının ardından kent merkezinde sessizlik hakim oldu.

Kentin en işlek noktalarından İstanbul ve Gaziantep caddeleri ile Spor Sokak ve Anıtpark Meydanı boş kaldı.

Emniyet güçleri, uygulama noktalarında denetimlerde bulundu.

Dışarıdakilerin izin belgelerini kontrol eden ekipler, muafiyeti bulunmayan kimsenin sokağa çıkmasına izin vermiyor.

Kocaeli

Vatandaşların evlerine çekilmesiyle kentin işlek bölgelerinden Yürüyüş Yolu, İstiklal ve Fethiye caddelerinde sessizlik hakim oldu.

Kentin farklı bölgelerinde denetimler yapan polis ve jandarma ekipleri, tedbirlere uyulup uyulmadığını kontrol etti.

Zonguldak

Kentin normal zamanlarda yoğunluk yaşanan Gazipaşa ve Milli Egemenlik caddelerinde sessizlik hakim oldu.

Polis ekiplerinin bariyerlerle caddeyi kapattığı Gazipaşa'da ekiplerin denetimleri sürüyor.

Bolu

Bolu'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında mahalle, cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.

Sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla birlikte kentin en işlek caddesi olan İzzet Baysal Caddesi, Karaçayır ve Atatürk Orman Parkı başta olmak üzere, sokaklarsa sessizlik hakim oldu.

İl genelinde polis ve jandarma ekipleri tarafından oluşturulan kontrol nokralarında denetimler başladı.

Kısıtlamayla birlikte maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymayanlara idari yaptırım uygulandı.

Batı Karadeniz, Kocaeli, Marmara, Düzce, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'deki 5 il, sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizliğe büründü - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Şırnak'ta otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 ölü, 2 yaralı Şırnak'ta otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 ölü, 2 yaralı Korkulan göktaşı Apophis'in, 100 yıl daha çarpma riski bulunmuyor Korkulan göktaşı Apophis'in, 100 yıl daha çarpma riski bulunmuyor Renan Bilek Silahtar, Ramo'ya konuk oyuncu olarak katıldı Renan Bilek Silahtar, Ramo'ya konuk oyuncu olarak katıldı Düzce'de otobüs ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 10 yaralı Düzce'de otobüs ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 10 yaralı Hollanda'yı deviren A Milliler, Norveç karşısında kayıp istemiyor! Maç başladı Hollanda'yı deviren A Milliler, Norveç karşısında kayıp istemiyor! Maç başladı Öldürülen 5 aylık hamile Sezen'in babası konuştu: Kızım Anıl'ın tecavüzüne uğradı Öldürülen 5 aylık hamile Sezen'in babası konuştu: Kızım Anıl'ın tecavüzüne uğradı Acun Ilıcalı, Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı'nı Instagram'dan sildi Acun Ilıcalı, Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı'nı Instagram'dan sildi Bursa'nın en büyük projesi olan Osmangazi Meydanı İnşaatı izlenme rekoru kırıyor Bursa'nın en büyük projesi olan Osmangazi Meydanı İnşaatı izlenme rekoru kırıyor
Ramazanın müjdecisi Berat Kandili manevi coşkuyla idrak edildi Ramazanın müjdecisi Berat Kandili manevi coşkuyla idrak edildi         
21:09
Ozan Tufan kariyerinin en skorer sezonlarından birini yaşıyor Ozan Tufan kariyerinin en skorer sezonlarından birini yaşıyor         
20:50
Denetim sırasında vatandaşa hakaret eden Çerkezköy Kaymakamı hakkında soruşturma başlatıldı Denetim sırasında vatandaşa hakaret eden Çerkezköy Kaymakamı hakkında soruşturma başlatıldı         
20:36
Süveyş Kanalı'ndaki gemi krizi büyüyor! Kanal çekildi, kurtarma çalışmaları aksadı Süveyş Kanalı'ndaki gemi krizi büyüyor! Kanal çekildi, kurtarma çalışmaları aksadı         
19:55
Son Dakika: Türkiye'de 60 yaş üstü ve riskli gruplar için için aşılama başlıyor Son Dakika: Türkiye'de 60 yaş üstü ve riskli gruplar için için aşılama başlıyor         
19:24
Son Dakika: Türkiye'de 27 Mart günü koronavirüs nedeniyle 151 kişi vefat etti, 30 bin 21 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 27 Mart günü koronavirüs nedeniyle 151 kişi vefat etti, 30 bin 21 yeni vaka tespit edildi         
19:02
Eski sevgilisi tarafından öldürülen kadının küçük kızı, vahşeti görmemesi için olay yerinden böyle uzaklaştırıldı Eski sevgilisi tarafından öldürülen kadının küçük kızı, vahşeti görmemesi için olay yerinden böyle uzaklaştırıldı         
17:25
Lüks aracın fiyatını gören aradı! 2 saatte binlerce liralık vurgun yaptılar Lüks aracın fiyatını gören aradı! 2 saatte binlerce liralık vurgun yaptılar         
14:50
Türkiye'ye yollanan 1,5 milyon doz Biontech aşısı nerede? Bakan Koca'dan herkesin merak ettiği soruya belgeli yanıt Türkiye'ye yollanan 1,5 milyon doz Biontech aşısı nerede? Bakan Koca'dan herkesin merak ettiği soruya belgeli yanıt         
13:44
Van Gölü'nde yeni bir tür olan 'Küçük mercan' balığı keşfedildi Van Gölü'nde yeni bir tür olan 'Küçük mercan' balığı keşfedildi         
13:09
Evde yaptığı tatlılar beğenilince imalathane kurdu, 7 ilde 18 şube açtı Evde yaptığı tatlılar beğenilince imalathane kurdu, 7 ilde 18 şube açtı         
12:29
Hurda parçalardan saatte 50 kilometre gidebilen mini traktör yaptı! Gören kendisine de istiyor Hurda parçalardan saatte 50 kilometre gidebilen mini traktör yaptı! Gören kendisine de istiyor         
11:45
Türkiye'ye de sıçrayan çip krizi giderek büyüyor! İki otomotiv devi daha üretime ara veriyor Türkiye'ye de sıçrayan çip krizi giderek büyüyor! İki otomotiv devi daha üretime ara veriyor         
11:36
D-655 Karayolu'nun 85 metrelik bölümü çöktü! Facianın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı D-655 Karayolu'nun 85 metrelik bölümü çöktü! Facianın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı         
11:02
Eşlerini bırakıp aynı adama kaçan eltilerin pişkinliği izleyicileri çileden çıkardı Eşlerini bırakıp aynı adama kaçan eltilerin pişkinliği izleyicileri çileden çıkardı         
09:14
Ölen patronlarının peşini cenazesinde de bırakmadılar: Hakkımızı helal etmiyoruz Ölen patronlarının peşini cenazesinde de bırakmadılar: Hakkımızı helal etmiyoruz         
09:00
Survivor sunucusu Murat Ceylan, yeni aşkını ilan etti Survivor sunucusu Murat Ceylan, yeni aşkını ilan etti         
17:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2021 21:26:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri | Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'deki 5 il, sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizliğe büründü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei