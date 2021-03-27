Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasında "yüksek ve çok yüksek risk" kategorisinde bulunan Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'deki Sakarya, Kocaeli, Düzce, Zonguldak ve Bolu'da sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizlik hakim oldu.

Sakarya'da kentin en işlek adreslerinden Çark Caddesi, tarihi Uzun Çarşı, Demokrasi ve Gar meydanları, Atatürk Bulvarı, Donatım Park ve Millet Bahçesi, sessizliğe büründü.

Polis, jandarma ve zabıta ekipleri ile mahalle bekçileri, kent genelinde denetimlerini sürdürüyor.

Düzce

Düzce'de kısıtlamanın başlamasının ardından kent merkezinde sessizlik hakim oldu.

Kentin en işlek noktalarından İstanbul ve Gaziantep caddeleri ile Spor Sokak ve Anıtpark Meydanı boş kaldı.

Emniyet güçleri, uygulama noktalarında denetimlerde bulundu.

Dışarıdakilerin izin belgelerini kontrol eden ekipler, muafiyeti bulunmayan kimsenin sokağa çıkmasına izin vermiyor.

Kocaeli

Vatandaşların evlerine çekilmesiyle kentin işlek bölgelerinden Yürüyüş Yolu, İstiklal ve Fethiye caddelerinde sessizlik hakim oldu.

Kentin farklı bölgelerinde denetimler yapan polis ve jandarma ekipleri, tedbirlere uyulup uyulmadığını kontrol etti.

Zonguldak

Kentin normal zamanlarda yoğunluk yaşanan Gazipaşa ve Milli Egemenlik caddelerinde sessizlik hakim oldu.

Polis ekiplerinin bariyerlerle caddeyi kapattığı Gazipaşa'da ekiplerin denetimleri sürüyor.

Bolu

Bolu'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında mahalle, cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.

Sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla birlikte kentin en işlek caddesi olan İzzet Baysal Caddesi, Karaçayır ve Atatürk Orman Parkı başta olmak üzere, sokaklarsa sessizlik hakim oldu.

İl genelinde polis ve jandarma ekipleri tarafından oluşturulan kontrol nokralarında denetimler başladı.

Kısıtlamayla birlikte maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymayanlara idari yaptırım uygulandı.